Halsizim diye hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Bursa’da yaşayan Birol Kumoğlu, halsizlik şikayetiyle ilk önce sağlık ocağına başvurdu. Tahlillerde böbrek değerlerinin yüksek olduğu ortaya çıkan Kumoğlu, akabinde Bursa Şehir Hastanesi’ne gitti.

Görüntülemeler sonucu sağ böbreğinde taşa bağlı küçülme olduğu, sol böbreğinde ise yaklaşık 12 santimetrelik böbrek ana toplardamarına yayılım gösteren büyük bir kitle olduğu ve böbreğin çevresine kanama olduğu tespit edildi.

Bursa’daki özel bir hastanenin üroloji bölümüne başvuran Kumoğlu, Doç. Dr. Ahmet Şahan tarafından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

'Böbreğimi kaybedebilirdim'

Başından geçen süreci anlatan emekli deniz astsubayı şunları söyledi:

* Hastanede ultrasona girdim ve tomografi çektirdim. Ultrasonda, sol böbreğimde kitle olduğu görüldü. Bunun üzerine bir araştırma yaptım ve Doç. Dr. Ahmet Şahan'a ulaştım.

* Doktorumun yaptığı tahliller ve tetkiklerde sol böbreğimde 10 santimetrenin üzerinde bir kitle, sağ böbreğimde ise 2.5 santimetrelik bir taş olduğunu öğrendim.

'Tüm riskleri hastamıza anlattık'

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, Kumoğlu’nun tedavisine ilişkin şunları anlattı:

* Böbrek değerleri yüksek olduğundan, ameliyat yapmayı önerdik. Böbrekteki kitleyi, damarın içerisine yayılımıyla birlikte çıkartıp, böbreği korumayı amaçladık. Bütün riskleri hastamıza anlattık ve parsiyel nefrektomi yapmayı kararlaştırdık. Ameliyat yaklaşık 2,5 saat kadar sürdü.

* Şimdi hastamızın böbrek değerleri daha iyiye gidiyor. Patolojisi bugün çıktı, böbrek dokusu korunmuş ve kanserli doku tamamen temizlenmiş olarak raporlandı. Hastamız, kendisine ilettiğimiz tedavileri de uyguladığı takdirde artık daha da sağlıklı olacak.