Hantavirüs alarmı büyüyor: ABD ve Fransa'dan pozitif vaka açıklaması

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisinden tahliye edilen yolcular arasında Fransa ve ABD vatandaşlarında pozitif vakalar görüldüğü bildirildi. Yetkililer, tahliye edilen yolcuların karantina ve sağlık kontrolü süreçlerinin sürdüğünü açıkladı.

Fransa'dan pozitif vaka açıklaması

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, yaptığı açıklamada gemiden tahliye edilen beş Fransız vatandaşından birinin hantavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Rist, kadın yolcunun tahliyenin ardından kısa süre içinde kendisini kötü hissetmeye başladığını belirtti. Bakan ayrıca diğer dört Fransız vatandaşının test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Fransız yetkililer, gemiden tahliye edilen beş kişinin başkent Paris'te karantina altına alınacağını bildirdi.

ABD'li yolculardan birinde pozitif sonuç

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada ise gemiden tahliye edilen 17 ABD vatandaşının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Yolculardan ikisi aşırı dikkat gerektirdiği için koruma altına alınmıştır. Bir yolcuda hantavirüs testi hafif pozitif çıkarken diğer yolcuda hafif semptomlar gözlemlendi." ifadeleri kullanıldı.

ABD'li yolcuların Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'ne sevk edileceği ve burada detaylı klinik değerlendirmelerden geçirileceği belirtildi.