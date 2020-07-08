Harflerin Yerlerini Algılamakta Zorlanma Bozukluğu: Disleksi

08 Temmuz 2020

Disleksi Nedir?



Disleksi sesleri algılayıp harf ve kelimelerin ilişkisini algılamakta zorlanıp okuma zorluğu yaşanılan bir öğrenme bozukluğudur. Konuşma, dinleme, yazma, okuma, mantık yürütme işlevlerini yerine getirmede zorluk çekilmesine öğrenme güçlüğü denir. Öğrenme güçlüğü çeken kişilerde kişinin bilgiyi üretmesi ve işlemisinde problemler çıkar. Disleksi nedenleri nelerdir , disleksi teşhisi, disleksi tedavisi gibi soruların cevabını yazımızın devamında bulabilrsiniz.

4 çeşit öğrenme güçlüğü vardır:

● Disleksi: Okuma bozukluğuna dayanan bir öğrenme güçlüğüdür.

● Diskalküli: Matematiksel işlemlerinde yaşanılan öğrenme güçlüğüdür.

● Disgrafi: Yazma konusunda yaşanan öğrenme güçlüğüdür.

● Dispraksi: Kuralları olan faaliyetlere karşı uyum sorunudur.

Disleksi, görme ile ilgili bir sorun değil; dil ile ilgili bir sorundur. Disleksi öğrenme becerisini etkileyen bir hastalıktır. Fakat öğrenmeye engel bir durum değildir.

Disleksi Belirtileri



Disleksi küçük yaşlarda okulda okuma zorluğu ile ortaya çıkar. Bu dönemden önce çocukta disleksi olduğunu gösteren bazı belirtiler vardır. Bunlar:

● Konuşmaya geç başlama,

● Yeni kelimeleri yavaş öğrenme,

● Birbirine benzeyen kelimeleri karıştırma,

● Harfleri, renkleri ve sayıları hatırlamada zorlanma,

● Tekerlemeleri öğrenmede zorlanma.

Okul zamanındaki çocuklarda görülebilecek disleksi belirtileri:

● Kendi yaşıtlarına göre geride kalma,

● Duyduklarını işleme ve anlama problemi,

● Sorulan soruya cevap vermekte zorlanma,

● Yazı yazmakta sorun yaşama,

● Okuma ve yazma gibi işlemler için fazla vakit harcama,

● Okuma içeren faaliyetlerden kaçınma.

Daha genç kişilerde görülebilecek disleksi belirtileri:

● Yavaş okuma ve yazma,

● Okuma içeren faaliyetten kaçınma,

● İsimleri ve kelimeleri yanlış telaffuz etme,

● Okuma ve yazma işlerinde ortalamanın çok üzerinde zaman sarf etmek,

● Ezberlemekte zorlanmak,

● Matematik problemlerini çözmekte zorlanmak,

● Yabancı dil öğrenmede problem yaşamak.

Disleksi Nedenleri



Disleksi hastalığının kesin olarak nedeni bilinmemektedir. Bu hastalığın beynin gelişim safhasında bir farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu hastalığın genlerle ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Ailesinde disleksi hastalığı olan, erken doğum ya da hafif ağırlıkta doğma, hamilelik sırasında sigara, alkol, ilaç ve enfeksiyona maruz kalma beyin gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Disleksi Teşhisi



Disleksi öğrenme güçlüğü görülen br hastalık olduğundan öncelikle zeka geriliği, duyma ve görme problemleri gibi durumların elenmesi gerekmektedir. Tüm bunlardan sonra öğrenme güçlüğü testi yapılması gerekmektedir. Öğrenme güçlüğü testi zeka geriliği olmamasına rağmen matematiksel işlemlerde, okuma ve yazmada zorluk çekip çekmediğini testi yapılan bir işlemdir.

Fonolojik farkındalık değerlendirme testleri: Bu testte disleksi hastalarında görülen sesleri ayırt etmedeki güçlüklerinin testi yapılmaktadır.

Çözümlemeyi değerlendiren testler: Bu testlerde kişinin kelimeleri hızlı ve doğru çözümleme becerisi ölçülmektedir.

Akıcı okuma ve okuduğunu anlamayı değerlendiren testler: Bu testte çocukların ne kadar hızlı okuduğunu ve okuduğunun ne kadarını anlayabildiği ölçülür.

Hızlı isimlendirmeyi değerlendiren testleri: Disleksi hastaları nesneleri, sayıları yada kelimeleri isimlendirme zorluk çeker. Bu testte çocukların sayıları ne kadar hızlı isimlendirdikleri ölçülür.

Disleksi Tedavisi



Disleksi hastalığı yaşam boyu devam eden bir hastalık olduğundan kişinin tedavi süreci sürekli olarak devam etmektedir. BU süreçte kişinin eksik olduğu yanların üzerine gidilerek tedavi sürülmektedir. Kişi bu süreçte depresyonda ise antidepresan kullanmalı dikkat yada odaklanma problemi var ise buna yönelik ilaçlar almalı, eksik olan kısım eğitim ise uzmanlar tarafından eğitim verilmelidir. Disleksi eğitiminde şunlara dikkat edilir.

● Okuma güçlüğü için yapılan okumalarda eğitimci sabırlı davranılır.

● Okumalar yüksek sesle yapılır, bu şekilde hatalar kolay saptanır.

● Hastanın doğru yaptıkları ve başarıları ödüllendirilir.

● Eğitimi eğlendirerek vermeye özen gösterilir.

● Çocuğun bu durumundan öğretmeni ve çevresi haberdar edilir ve ona uygun davranılması istenir.

● İyi olduğu alanlar belirlenir ve onların üzerine gidilir.

● Sevgi koşulsuz bir şekilde sunularak, hem özgüveni hem de eğitime katılma isteği artırılır.

Disleksi Tedavi Edilmezse



Disleksi hastalığı tedavisi kişinin ileriki dönemi için oldukça önem arz eder. Disleksi tedavi edilmezse ne olur sorusunu cevabı şu şekildedir. Eğer disleksi hastası tedavi edilmezse ileride kalıcı hasarlar yaşatacak sorunlarla karşılaşabilir.

● Öğrenme güçlüğü: Okul derslerini öğrenmede sorun yaşayacağından yaşıtlarından geride kalacak ve bu açık her geçen gü daha da büyüyecektir.

● Sosyal problemler: Temel becerileri gelişmeyen kişi toplumdan soyutlanır, düşük özgüvene sahip olur ve bazı durumlarda saldırgan davranışlar sergileyebilir.

● Yetişkin sorunları: Öğrenme güçlüğü çekeceğinden kendini tam olarak geliştiremez. Bu da kişiyi sosyal ve ekonomik problemler içerisine iter.

Disleksiye Ne İyi Gelir?



● Disleksi hastasına destek veren bir çevre oluşturulması

● Disleksi hastasının öğretmeniyle ve ailesiyle iyi iletişimi olması

● Disleksi hastasına karşı destekleyici ve motive eden bir tutum içinde olunması

● Yaşadığı sorunlar kırmadan anlatılıp, durumun farkında olması sağlanmalıdır.

Disleksiye Ne İyi Gelmez?



● Disleksi hastalarını akranlarıyla karşılaştırmak

● Öğrenemediği zaman sabırlı olmamak ve anlamadığında tepki göstermek özgüvenini azaltır.

● Zorlandığı durumlarda ısrarla yapmasını istemek motivasyonunu düşürür.

Disleksi İçin Hangi Doktora ve Hangi Bölüme, Ne Zaman Gidilmeli?



Disleksi genellikle okul çağında öğrenme güçlüğü çekildiğinde fark edildiğinden, eğer bu dönemde çocuğun öğrenme sürecinde bir zorluk ve disleksinin diğer belirtileri görülüyor ise çocuk psikiyatrisi bölümüne danışılmalıdır.

Disleksi İlaçları



Disleksi hastaları için bu hastalığa özel bir ilaç bulunmamaktadır. Fakat disleksi hastalarında depresif rahatsızlıklar ve hiperaktivite bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda dikkat artırıcı ve antidepresan ilaçlar kullanılabilir.

Bebeklerde Disleksi



Bebeklerde disleksi teşhisi ve belirtilerini fark etmek güç olsa da dil gelişiminde gecikme, telaffuz sorunları, sağ-sol gibi yönelim becerilerinde soru yaşama bebeklerde disleksi belirtilerinin başında gelmektedir.