Hasbiotech’ten 80 milyon dolarlık ortaklık anlaşması

BUBA Ventures’ın sağlık yatırımı olan Hasbiotech, Kübalı ilaç şirketi CIGB ile 80 milyon dolar sermayeli ortaklık anlaşması imzaladı.

Orijinal moleküllerin geliştirme ve pazarlama haklarından oluşan ortak şirket zaten kullanılan ve başarılı sonuçlara imza atan ilaçların, dünyanın diğer bölgelerinde ticarileşmesini sağlayacak.

Hasbiotech bu ilaçların ticarileştirilmesini Birleşik Krallık’ta bulunan şirketi aracılığıyla gerçekleştirirken bir bölümünün çalışmasını da Türkiye üzerinden yapacak. Anlaşma ile tüm dünyada pazara sunulacak orijinal ilaçların milyar doların üzerinde bir satış hacmine ulaşması öngörülüyor.

51 ülkeden 600’den fazla katılımcı ile gerçekleşen BioHabana kongresinin son gününde CIGB firması ile imzalanan bu önemli sözleşmenin yanı sıra Hasbiotech, diyabetik ayak ülserinde hayati bir ilaç olan Heberprot P’nin de global olarak pazarlanması ile ilgili de ayrı bir anlaşma gerçekleştirdi.

“Orijinal ürünleri dünyanın kullanımına sunacağız”

Anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Hasbiotech Genel Müdürü Muhip Asutay, “Küba’nın 3 binden fazla doktoralı bilim adamı ile gerçekleştirdiği insanlık için büyük önem taşıyan ürünlerin Küba halkından sonra dünyada da kullanılmasını sağlayacak bir yatırımın içinde olabilmek Türk şirketi olarak bizleri gururlandırıyor. Türkiye’nin global platformda ilaç geliştirme vizyonuna sahip ender firmalarından biri olan Hasbiotech, kurduğu ortaklıkla, İngiltere’de üzerinden çok değerli orijinal ürünleri dünyanın kullanımına sunacak. Ayrıca bu ortaklığın Türkiye’nin dünyada orijinal ilaç geliştirme anlamında bir oyuncu olması adına da önemli bir adım olacağına inanıyoruz.” dedi.