Hastaneler Kurban Bayramı'nda açık mı? Bakan Memişoğlu açıkladı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı tatili boyunca sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmayacağını açıkladı. Türkiye genelinde 1.544 hastane ve binin üzerinde sağlık tesisinde toplamda yüz binlerce sağlık çalışanı görev başında olacak. Acil servisler, evde sağlık hizmetleri ve diş sağlığı merkezleri de 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı tatili süresince sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatil boyunca sağlık sisteminin 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Memişoğlu’nun paylaşımına göre;
• 1.544 hastanede toplam 638.603 personel,
• 1.541 sağlık tesisinin acil servislerinde 192.244 personel,
• 172 ağız ve diş sağlığı kamu tesisinde 4.882 personel,
• 1.194 evde sağlık hizmeti ekibinde 4.524 personel, bayram süresince görevde olacak.
Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak, tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 6, 2025
✅ 1.544 Hastanemizde 638.603 Personelimiz,
✅ 1.541 Sağlık Tesisimizin Acil Servislerinde 192.244 Personelimiz,
✅ 172 Ağız ve Diş Sağlığı Kamu Sağlık Tesisimizde 4.882 Personelimiz,… pic.twitter.com/C9a7Lv69jr