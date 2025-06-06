Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kurban Bayramı tatili süresince sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tatil boyunca sağlık sisteminin 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Memişoğlu’nun paylaşımına göre;

• 1.544 hastanede toplam 638.603 personel,

• 1.541 sağlık tesisinin acil servislerinde 192.244 personel,

• 172 ağız ve diş sağlığı kamu tesisinde 4.882 personel,

• 1.194 evde sağlık hizmeti ekibinde 4.524 personel, bayram süresince görevde olacak.

Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Kurban Bayramı süresince sağlık hizmetlerimizin devamlılığını kesintisiz olarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullanarak, tüm sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.