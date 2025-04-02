Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler bugün açık mı? (2 Nisan 2025 çalışma saatleri)

31 Mart tarihi itibarıyla başlayan Ramazan Bayramı bugün sona erse de, kamu çalışanları için ilan edilen 9 günlük tatil hala devam ediyor.

Kamu çalışanları için bayramı takip eden 3 gün idari izin kapsamına alınmış ve bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı.

Durum böyle olunca milyonlarca vatandaş, hastane, sağlık ocağı ve eczanelerin idari izin kapsamına alınıp alınmadığını merak ediyor.

Bayram süresince hastanelerin acil poliklinikleri, eczaneler ise yalnızca nöbet sistemiyle hizmet veriyordu.

Peki, bugün (2 Nisan 2025) hastane, sağlık ocakları ve eczaneler açık mı? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

Hastane ve sağlık ocakları açık mı?

Hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı olacak. Normal muayene işlemleri yapılmayacak. Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram tatili süresince hizmet vermeyecek.

Hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları bayram tatilinin ardından 7 Nisan Pazartesi günü açılacak.

Tatil süresi boyunca hastanelerin acil poliklinikleri hizmet vermeye devam edecek.

Eczaneler açık mı?

Eczaneler, Ramazan Bayramı'nda kapalıydı ve nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilmişti. 2 Nisan çarşamba gününden itibaren ise açık olacak ve normal çalışma saatleri süresince hizmet verecek.

Eczaneler, pazar günleri ve resmi tatiller dışında gün içerisinde 09:00 ve 19:00 saatleri arasında hizmet veriyor.