Her iki sağlık çalışanından biri delici-kesici yaralanma geçirdi

24 Eylül 2019

Mehmet KAYA

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Hasta ve Sağlık Çalışanları Platformu Lideri Prof. Dr. Serhat Ünal, sağlık çalışanlarının kazalara karşı farkındalığın daha da artması gerektiğini söyledi. Platform, Ankara’da kesici-delici alet yaralanmalarına yönelik bir paylaşım toplantısı yaptı. Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Serhat Ünal ve platform çalışma grubu üyeleri, hazırlanan e-eğitim içeriği hakkında da bilgi verdi. Sağlık çalışanlarının, her türlü yaralanma vb. risklere yönelik bilgilerini artırmayı hedefleyen e-eğitim modülüne ücretsiz erişilebilecek.

Serhat Ünal: Her iki çalışandan biri

Serhat Ünal., Türkiye’de sağlık personelinin çok sayıda sağlık riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Bunlar arasında kesici-delici alet yaralanmaları ve hastalık bulaşmasının en ciddileri arasında bulunduğunu kaydeden Serhat Ünal, sağlıklı bir istatistiğin henüz oluşmadığını, son 1-2 yıldır Çalışma Bakanlığına yasal olarak bildirimlerin yeni yeni yapılmaya başlandığını bildirdi. Kendilerinin yaptığı bir anket çalışmasında, her iki sağlık çalışanından birinin çalışma hayatlarında kesici ve delici alet yaralanması yaşadığı sonucunun çıktığını kaydeden Ünal, 2Sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilecek bu yaralanmaların ise sadece yüzde 20’sinin tamamı bildiriliyor. Yine yaptığımız anket sonuçlarına göre; yüzde 61’lik bir çoğunlukla yaralanmaya en çok maruz kalan meslek grubu hemşireler olurken; en sık yaralanma nedeninin ise yüzde 42 ile enjektör iğnesi batması olduğu sonucu ortaya çıktı. Bu bulgular bize kesici delici alet yaralanmaları ile ilgili ciddi ve acilen müdahaleye ihtiyaç olduğu görülen bir tabloyu ortaya koyuyor,” dedi.

Her şey uygulamaya gelip dayanıyor

Serhat Ünal, Türkiye ve dünyada çok çeşitli düzenlemeler, rehberler bulunmasına karşılık uygulama ve önleyici yaklaşımların sağlık çalışanlarının iş sağlığı açısından öne çıktığını belirtti. Binaların tasarımından çalışma saatlerine, günlük bakılan hasta sayısına kadar çok sayıda alt bileşenle birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Ünal, “Bu tür yaralanmaları önleyici cihazlar var. Kullanımı tercih edilebilir. Bir başka konu, yakın zamanda bir arkadaşımıza HIV riski olan yaralanma oldu. Önleyici ilaç verilecek ancak hasta olmadan ilaç kullanılması halinde geri ödeme kabul edilmedi. Konunun içine girildiğinde çok daha derin alt başlıklar da çıkıyor” diye konuştu. Serhat Ünal sağlık çalışanlarının farkındalığının artmasının en önemli araçlardan biri haline geldiğini vurguladı.

Eğitim modülü hakkında da bilgi veren Serhat Ünal, sadece sağlık çalışanlarının kendilerini tanıtarak internet üzerinden modüle erişeceğini, soru-cevap biçimideki eğitim modülünün her soruya verilen yanıttan sonra ilgili başlığı açarak okuma sağlayacak şekilde tasarlandığını açıkladı.

Maliyet çok yüksek değil ama..

Prof. Dr. Sarhat Ünal, kesici ve delici alet yaralanmalarının önleyen cihaz-malzeme tasarımları da olduğunu belirterek, bunların gerçekte çok büyük ilave maliyet doğurmadığı ancak mevcut cihaz satın alma sıkıntıları içinde sözkonusu dahi edilmediğini belirti.

Platform Üyesi Arzu Fırlarer iş kazalarının doğrudan ve dolaylı maliyetleri olduğunu hatırlatarak, sağlık çalışanlarının ölümle sonuçlanabilecek riskler taşıdığını ve bu açıdan “maliyetin tartışılmasının” anlam taşımadığını vurguladı. Arzu Fırlarer, hastalık bulaşması halinde ortaya çıkan maliyetlerin de önleyici tedbirler ve güvenli cihaz kullanımından çok daha yüksek maliyetleri ortaya çıkardığını anlattı.

Platform Üyesi Mehmet Alagüney de hukuken işveren konumunda olan bütün kuruluşların çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, çalışanın kendi kusuru ya da ihmali olsa da işverenlerin sorumluluğunun sürdüğünü hatırlattı.

Belgin Erdoğan da her kurumun yasa gereği yıllık 16 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek zorunda olduğunu vurgulayarak, bu konuda kurum yönetimlerinin de hassasiyet göstermesi gerektiğini kaydetti. Belgin Erdoğan, yapılan anket çalışmasında en sık yaşanan kazanın yüzde 42 ile enjektör batması olduğunu bildirdi.

Uluslararası çalışmalara sağlık çalışanlarında can kayıpları

Bu arada Prof. Dr. Serhat Ünal, uluslararası bazı çalışmalardan sağlık personelinin taşıdığı risklere yönelik verileri paylaştı. Buna göre, dünyada 60 milyon sağlık persanelinden 3 milyonu her yıl kaza yaşıyor ve kanla bulaşan hastalık riski altında kalıyor. Bunlardan 300 bini hayatlarını kaybediyor. Hayatlarını kaybeden sağlık personelinin yüzde 90’ı gelişmekte olan ülkelerde yaşayan sağlık personelinden oluşuyor.