Hizmet ihracatına “sağlık” dopingi

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi ile insanların önceliği konuma gelen sağlık sektörü, ticarette de olmazsa olmazlar arasına girdi.

2020 yılında yok denecek kadar az olan maske, tulum gibi giyilebilir sağlık ürünleri ihracatı 1,4 milyar dolara, ilaç ürünleri ihracatı ise 1,9 milyar dolara ulaştı. Sağlık sektöründe pandemiden olumsuz etkilenen tek alan ise sağlık turizmi oldu. Birebir temasın gerçekleştiği sağlık turizmi, ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla hasar aldı ve 2019 rakamlarına göre yüzde 50 kayıp yaşadı. Ancak, normalleşme sürecinin de başlamasıyla beraber, hedef yükselten sektör, 2019 rakamı olan 3 milyar dolarlık cirosunu geçme niyetinde. TCMB verilerine göre, Türkiye’nin 2020 yılı hizmet ihracatı 34,4 milyar dolar oldu. Yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracata ulaşan sağlık turizmi, bu açıdan bakıldığında hizmet ihracatına da önemli bir katkı sağlıyor.

Sağlık turizmi sektöründeki son gelişmeleri, sektörün ülke ekonomisine katkısını ve ihracat stratejilerini Türkiye Sağlık Turizm Derneği (TÜSATDER) Başkanı Servet Terziler ile konuştuk. 2019 verilerine göre, Türk sağlık turizminin yaklaşık 3 milyar dolara ulaştığını ve bunun yüzde 50’sinin saç ekiminden elde edildiğini belirten Terziler, “Sıralama; plastik cerrahi, göz, diş, genel sağlık hizmetleri şeklinde devam ediyor. Bu işin lokomotifi olan saç ekim konusunda, 2019'da yaklaşık 700-750 bin saç ekim turisti ortalama 2-3 günlük süreyle ülkemizi ziyaret etti. Bu turistler, saçını ektirip işlemlerini yaptırdığı şehirlerdeki ekonomiye katkı sağlıyor. Bu harcamalarının sayısal değeri tahminlere göre en az yarım milyar dolar civarında. Ortaya çıkan cironun yüzde 100’e yakını Türkiye'de kalıyor” ifadelerini kullanıyor.

Saç ekiminde Avrupalılar Arapları geride bıraktı

Türkiye’ye saç ekimi için gelenlerin büyük kısmının Avrupalı olduğuna dikkat çeken Terziler, ilk ilgi Araplardan geldiği için algının bu yönde geliştiğini vurguluyor. Son 5 yılda Avrupa’dan çok sayıda talep geldiğini söyleyen Terziler, şöyle devam ediyor: “Çünkü Avrupa'da yaşayan Araplar da bize geldi. Onlardaki sonucu gören Avrupalılar, Türkiye’ye akın etmeye başladı. Türkiye’ye saç ekimi için gelenlerin yüzde 70’nin Avrupa'dan yüzde 30’unun ise Arap dünyasından olduğunu söyleyebilirim.”

2022, şahlanma yılı olacak

Sektörün öncelikli hedefinin 5 milyar dolara ulaşmak olduğunu dile getiren Terziler “Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı çalıştaylarda devletin de büyük hamleler yapacağını görüyoruz. Zaten şehir hastaneleri ile devlet de artık saç ekimi ve estetikte büyük oyuncu olmaya başladı. 2022 ve 2023 yıllarının Türkiye'nin sağlık turizminin şahlanma yılı olacağını düşünüyoruz” diyor.

“Sağlık hizmetleri, ihracatçı birliği olmalı”

Şubat ayında yayımlanan Resmi Gazete ile genel sekreterliğe dönüştürülen Hizmet İhracatçıları Birliği’nin yeni yapılanmasında başta turizm, sağlık, lojistik gibi alt sektörlerin ihracatçı birliğine dönüştürüleceği söylentileri var. TÜSATDER Başkanı Servet Terziler de sağlık sektörünün böyle bir yapılanmada olması gerektiğini belirterek, “Biz ciddi manada hizmet ihracatı yapıyoruz. Yeni yapılanmada sağlık hizmetleri ihracatı da yer almalı. Henüz rakam olarak küçük olmakla birlikte, önümüzde oransal olarak ciddi bir artış beklediğimiz doğru bir yolculuk yapıyoruz” diyor.

Saç ekimi yapmayı düşünenler nelere dikkat etmeli?

Kendisi de doktor olan TÜSATDER Başkanı Servet Terziler, saç ekimi işlemi yaptırmayı düşünen kişiler şu tavsiyelerde bulunuyor: