İğne yaralanmasını önleyen kan alma tüpleri Türkiye’de

21 Kasım 2019

Avusturya merkezli Greiner Grubu bünyesindeki tıbbi teknoloji uzmanları tarafından geliştirilen “Greiner Bio-One–Samplix” serisi vakumlu kan alma tüplerini Türkiye pazarına girdi. Greiner Bio One’ın Samplix serisi, kapalı bir vakum sistemi ile çalışıyor; şırınga gerektirmiyor. İğne yaralanması riskini azaltıyor ve daha hijyenik bir süreç sunuyor. Hızlı ve kolay kan alma işlemi hasta konforunu ve memnuniyetini artırıyor. Sağlam PET plastikten üretilen bu tüpler kırılmazlık sunarken, iş süreci sırasında, örneğin santrifüjleşme sırasında daha düşük bir kirlenme ve enfeksiyon riski sağlıyor.

Güvenilir test sonucu elde ediliyor

Samplix serisi, tüp çeşitleri ile toplanan kan örneğine katkı maddesinin optimal karışım oranını sağlıyor. Kan immünolojisi ve hormonu ve patojen analizi dahil olmak üzere seroloji, hematoloji ve klinik kimya için kullanılan serum, serum jel, EDTA, heparin ve heparin jel tüplerinden oluşuyor. Önceden tanımlanmış vakum hacmi kontrolü ve önceden dozlanmış katkı maddeleriyle birlikte test sonuçların doğruluğunu ve tutarlılığını sağlayan Samplix serisi, tüplerin fazla doldurulması veya az doldurulması riskini azaltarak güvenilir test sonuçlarının elde edilmesini kolaylaştırıyor.

Samplix serisi hakkında bilgi veren Greiner Bio One’ın Türkiye Ülke Müdürü Volkan Birlik, “Dünyada ilk plastik vakumlu kan alma sistemlerini üreten Greiner markasının Tıbbi teknoloji uzmanları tarafından geliştirilen ‘Samplix’ serisi vakumlu kan alma tüpleri gururla sunduğumuz yeni ürünümüz. İlgili kalite sertifikalarına sahip yeni ürün serimiz, Tayland'da bulunan Greiner Bio-One üretim tesislerinde üretiliyor. Samplix serisi, Greiner Bio-One markasının kalitesini ve güvenilirliğini sunuyor. Samplix sayesinde rekabetin zorlu olduğu ülkelerde, ‘kaliteli ürüne, daha düşük fiyata sahip olma’ imkanı ile kullanıcıların en büyük sıkıntılarını aşacağız" şeklinde bilgi verdi.