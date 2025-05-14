İki ülkede kabak çekirdeği ve zencefil bakterili çıktı! Türkiye'de ürün toplatan firma yok

ABD'de organik etiketiyle satılan kabak çekirdeklerinde salmonella bakterisi, Almanya'da ise bir Türk baharatçının toz zencefilinde bacillus cereus bulundu. İki ülke de ürünleri geri toplatırken gıda güvenliğinin önemi bir kez daha gündeme geldi.

TÜKONFED Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Sırma, salmonella bakterisinin kümes hayvanlarının bağırsaklarında olduğunu ve kesimhanelerden kanalizasyona, toprağa ve bir yolla tarımsal ürünlere bulaşabildiğini belirtti.

Gıda kaynaklı zehirlenmelerin ana sebebi

Salmonellanın gıda kaynaklı zehirlenmelerin ana sebebi olduğuna dikkati çeken Sırma, "En çok kümes hayvanlarının bağırsak florası ve dışkısı vasıtası ile bulaşıyor. Kesimhanelerde, yanlış işlemlerden ete bulaşabiliyor. Mezbahalar ve kesimhanelerdeki sular vasıtasıyla toprağa bulaşıyor. Buradan da tarımsal ürünlere geçebiliyor" dedi.

Salmonellanın olmadığı bir hayatın mümkün olmadığını vurgulayan Sırma, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi sorunlara yol açabileceğini belirterek ABD ve Almanya'da toplatılan ürünlere dikkat çekti. Sırma, "Geri çağırma yapabilecek güçlü bir sisteme sahip olmak güzel ama bu fabrikada tespit edilmeliydi. Ürünleri öncesinde tüketenler ne olacak?" dedi.

Türkiye'de ürün toplatan firma yok

Türkiye'de gıda anlamında geri çağırma eylemi yapan firmaların sayılı olduğunu ifade eden Sırma, bunu hatasız üretim anlamına gelmediğini belirterek, "Mesela salmonella kaynaklı zehirlenmeler çok oluyor ülkemizde. Market reyonunda, satışta bile fark etse firma, filmi başa sarmalı. Başarılı sistemi olmayan firmalar bunu yapamıyor. Çünkü ürünü hangi markete, bakkala, köye ulaştı izlenebilirlik anlamında zor takip edebiliyor. Gıda güvenliği konusu ve izlenebilirlik bu yüzden çok önemli" dedi.