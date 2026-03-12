İlaçta yeni zam: Fiyatlar yüzde 6 arttı

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan sabit euro kuru iki aşamalı biçimde artırıldı. Buna göre mevcutta 25,33 TL seviyesinde bulunan kur, 1 Nisan’a kadar 26,87 TL olarak uygulanacak. 1 Nisan itibarıyla ise yüzde 8’lik ek artışla 29,11 TL’ye yükseltilecek.

Kararla birlikte barem değerleri de güncellendi.

Fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 100,37 TL, diğer ürünlerde ise 52,44 TL olarak belirlendi.

Bu eşiklerin altında kalan ilaçlar için euro kuru güncellemesi uygulanmayacak.