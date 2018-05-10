İlaçta yokluk dönemi başlıyor

10 Mayıs 2018

ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN

Dolar kurunun geldiği seviyenin en çok etkilediği sektörlerin başında ilaç sektörü geliyor. Dün aynı günde 1 milyar TL’lik yatırım hamlesini açıklamak üzere basın mensupları ile bir araya gelen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Kurdan en çok etkilenen bir inşaat, bir de ilaç. Kur sektörü zorluyor. Biz fedakarlığa devam ederiz, ama ithal ilaçlarda bir süre sonra yokluklar başlayabilir” dedi.

Türkiye’de piyasada satılan ilaçların halen yüzde 55’i ithal. Özellikle biyoteknoloji, göz ve kanser ilaçlarında piyasada ilaç sıkıntısı oluşması tehlikesi var. Nezih Barut, bazı göz ilaçlarında bunun başladığını söyledi.

Barut, kârlılıkta bugünden daha kötü bir döneme tanık olmadığını vurgulayarak, “Biz bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. 3. nesil sanayiciyiz, ülkemize karşı sorumluluğumuzu cesaretle yerine getiriyoruz. Ancak ilacı ithal edenler zarar etmeye ne kadar dayanabilir. Bu yapı sürdürülemez” ifadelerini kullandı.

“SGK iskontosu azalabilir”

İlaç sektöründe fiyatlama 1 euro 2.68 TL üzerinden hesaplanıyor. Bunun üzerine SGK bir de iskonto uygulatıyor. Nezih Barut, kurun geldiği bu seviyenin şirketlerin kârını erittiğini, Abdi İbrahim’in global ligdeki pozisyonunu da ilk 100’ün gerisine düşürdüğünü anlattı. Barut, ilaçta yokluklar başlarsa enflasyonu etkileyeceği için ilaç fiyatlarını artırma değil, ama SGK’nın iskonto oranında bir düşüş yoluna gidilebileceğini belirtti.

Barut, 2017’de 553 milyon dolar ciro elde ettiklerini, ihracatta bu yıl 100 milyon dolara, 2 yıl sonra ise 200-250 milyon dolara ulaşmayı hedefl ediklerini ifade etti. 2020 yılında tekrar dünyanın en büyük 100 ilaç firmasının içinde olmayı hedefl ediklerini aktaran Barut, “2007’de biz dünyanın en büyük 100 ilaç firması arasında 96’ncı sıradaydık, 835 milyon dolar ciromuz vardı. Türk Lirası’nın döviz cinsindeki değer kaybı ve ilaç fiyatlarının düşürülmesi neticesinde ciromuz geçen yıl 553 milyon dolar oldu” diye konuştu.

“Kore modeline geçilmeli”

Kurun şirket karlarını eritmesi en çok Ar-Ge ve yeni teknoloji yatırımlarını etkileyecek. Barut bu ortamda Kore modeline geçilerek, yatırıma baştan sonra teşvik uygulanmasının etkili olacağını söyledi. Barut, “Kore’de kamu bu işi yapabilecek birkaç şirketi seçip onlara fabrikanın kurulması aşamasından itibaren teşvik desteği verdi, sektör hızla büyüdü.

Türkiye artık kendi molekülünü üretmeli. Bizim de hayalimiz bu. ABD’de bir start-up’a ortak olduk, ciromuzun yüzde 6’sını Ar-Ge’ye ayırıyoruz” dedi.

AbdiBio’nun açıldığı gün iki yeni temel atacak

Kurların geldiği bu noktada yatırımlarını sürdüren Abdi İbrahim, 400 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği biyoteknolojik ilaç üretimi tesisi AbdiBio’yu yarın hizmete açacak.

Türkiye’nin en büyük biyoteknolojik ilaç üretim tesisi olma özelliğini taşıyan AbdiBio, 13 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu ve yılda 11 milyon fl akon, 9 milyon şırınga, 22 milyon kartuş ve 1 milyon liyofi lize üretim kapasitesiyle çalışacak. Abdi İbrahim aynı gün, toplamda 600 milyon TL yatırımla hayata geçecek olan iki yeni tesisin de temellerini atacak. 2020 yılında üretime geçmesi planlanan Steril Enjektabl Üretim Tesisi, alanında Türkiye’nin en büyüğü olacak.

Toplam 1 milyar TL’yi bulan yatırımlarla ilgili konuşan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Yeni tesislerimizde 2020 yılında üretime geçeceğiz. Üretim kompleksimizde yer alan oftalmoloji alanımızla ilgili yatırım sürecimiz tamamlanmak üzere. 240 milyon TL tutarla hayata geçecek bu yatırım sayesinde, halen çoğu ithal olan oftalmolojik ürünler artık Türkiye’de üretilir hale gelecek. Aynı şekilde 18 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip Hormon Üretim Alanımız da bu yıl içinde faaliyete geçecek. Esenyurt üretim kompleksimizin toplam yatırım tutarı 2.5 milyar TL. Yurtdışı yatırımlarımız ile birlikte bu rakam 3 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Yerli kalmaya devam edecek

Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak 16 yıldır hem ciro, hem kutu bazında lider olduklarını, Türkiye dışında Kazakistan ve Cezayir’de bölgenin en modern tesislerini kurduklarını ve üretime başladıklarını söyleyen Barut, milli kalmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Bizim yıllardır satılacağımızı söylediler, ama gücümüz yettikçe milli kalmaya devam edeceğiz. Sadece 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana yeni istihdam sağladığımız kişi sayısı bin175’e ulaştı. Abdi İbrahim’in yurtdışı pazarlar dahil şu an 4 bin çalışanı bulunuyor. 2018 yılı sonuna kadar bu sayıyı 4 bin 500’e çıkararak, Türk ilaç sektörünün en çok

istihdam sağlayan şirketi olma unvanımızı koruyacağız” dedi.