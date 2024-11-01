İlk 1000 gün şeker tüketmeyen bebekler ömür boyu sağlık avantajı yaşıyor

Bir bebeğin iki yaşına gelene kadar tükettiği besinler, hayat boyu sağlığını etkileyecek öneme sahip. Bu noktadan yola çıkan bilim insanlarının büyük çoğunluğu, yaşam boyu süren şeker alışkanlığının tam da söz konusu olan zaman aralığında oluşacağı konusunda hemfikir.

Hamile kalınan döneme dikkat!

İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'de gıdalara yönelik karne sisteminin Eylül 1953’te sona ermesinin ardından ortalama şeker tüketimi yaklaşık 41 gramdan (10 şeker küpü) 80 grama (20 şeker küpü) çıktı. Araştırmacılar, İngiltere’deki genetik veritabanı Biobank verilerinden yararlanarak, 1951-1956 yılları arasında doğmuş ve sağlıkları düzenli olarak izlenen 60 bin kişiyi inceledi.

Sınırlı şeker tüketen bebeklerin obeziteye yüzde 30 daha az yakalandığını saptayan Güney California Üniversitesi ekibinin yanı sıra bir diğer çalışmada da, yaşla birlikte tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon riskinin arttığı ancak bu artışın, annelerin şeker karnesinin sona erdiği dönemde hamile kaldığı bebeklerde daha hızlı gerçekleştiği bulundu.

Science dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarını ele alan BBC haberine göre, erken çocukluk döneminde şeker karnesi olan kişilerde tip 2 diyabet ortalama dört yıl, yüksek tansiyon ise iki yıl sonra başladı. Şeker karnesi döneminde hamile kalınan bebeklerde tip 2 diyabet riski yüzde 35, yüksek tansiyon riski ise yüzde 20 oranında daha düşüktü.

Yaşam boyu sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmak için...

Şekerin insan sağlığına etkisi üzerine araştırmalar yapan Tadeja Gracner, erken dönemde şekere maruz kalmanın yaşam boyu metabolizmayı ve vücudun besinlere tepkisini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Erken yaşta şeker tüketiminin ömür boyu sürecek bir tatlı tercihine de yol açabileceğini belirten Gracner, erken dönemde şekerin azaltılmasının çocuklara “hayata daha iyi bir başlangıç sağlamak” açısından önemli olduğunu vurguluyor.









