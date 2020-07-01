İlko Genexine’in COVID-19 aşı geliştirme projesine dahil oldu

01 Temmuz 2020

İlko İlaç, Güney Koreli klinik evre biyoteknoloji firması Genexine ile birlikte çalışarak COVID-19 aşısı olan GX-19’i geliştirme çalışmaları için hükümetten klinik test onay aldı.

Genexine’den yapılan açıklamada, İlko İlaç ile GX-19’un klinik testleri, denizaşırı lisanslama ve tedarik zincirini içeren bir mutabakat anlaşması imzalandığı duyuruldu. İki firma 2013 yılında yeni biyolojik ilaçlar geliştirip ticarileştirmek için ortak bir teşebbüs kurmuştu.

Genexine ayrıca, devlet kontrolündeki Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Uluslararası Aşı Enstitüsü’nün oluşturduğu konsorsiyuma da ortak. Konsorsiyumun geliştirdiği aşı mart ayında maymunlar üzerinde denenmiş ve COVID-19 üzerinde etkili olduğu görülmüştü.