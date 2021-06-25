İngiltere abur cubur reklamlarını yasaklıyor

İngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson’ın ülkenin büyüyen obezite kriziyle mücadele etme taahhüdünü yerine getirmeye çalışırken, 2023'ten itibaren TV'de saat 21:00’den önce abur cubur reklamcılarını yasaklamaya hazırlanıyor.

Dünyadaki en zorlu pazarlama kısıtlamalarından biri olacak olan yeni önlemler, markaların çevrimiçi ve TV'deki tüm gıda reklamlarına yıllık olarak harcadıkları 600 milyon sterlinden fazlasını büyük ölçüde etkileyecek.

Yağ, tuz ve şeker açısından yüksek olduğu düşünülen TV ürünlerinin reklamlarına yönelik 21:00 öncesi yayın yasağı, ITV, Channel 4, Channel 5 ve Sky gibi büyük yayıncılara yılda 200 milyon sterlinden fazla gelire mal olabilir.

Çevrimiçi reklam yasağı, Facebook'taki reklamlardan Google'daki ücretli arama sonuçlarına, kısa mesaj promosyonlarına ve Instagram ve Twitter gibi sitelerdeki ücretli etkinliklere kadar ücretli tüm dijital pazarlama biçimlerini etkileyecek. İngiltere'de gıda ürünlerinin reklamını yapmak için yılda 400 milyon sterlinden fazla para harcandığı tahmin ediliyor.

Gelecek hafta açıklanması beklenen katı kurallar, Johnson'ın geçen yıl COVID-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılmasının ardından kişisel sağlık kararlarına bakış açısını değiştirmesini takip ediyor

Araştırmalar, İngiltere'deki yetişkinlerin neredeyse üçte ikisi gibi, ilkokuldan ayrılan her üç çocuktan birinin aşırı kilolu veya obez olduğunu gösteriyor. 2019 yılında 16 yaşından küçük çocukların çevrimiçi olarak 15 milyar abur cubur reklamına maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Hükümet ayrıca, geçen yıl önerilen abur cubur ürünlerinin tanımının avokado, Marmite ve krema gibi ürünlerin reklamlarının engelleneceği anlamına gelmesi sebebiyle, bir dizi ürünü yasağa dahil edilmeyecek şekilde muaf tutacak. Bunlar bal ve reçel gibi geleneksel “abur cubur” olarak kabul edilmeyen ürünleri içerecek.

250'den az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli şirketler, abur cubur ürünlerinin reklamını yapmaya devam edecek.

Ürün listesi ve yasağın kendisi birkaç yılda bir gözden geçirileceği belirtildi.