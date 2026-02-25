İngiltere'den zayıflama ilacına teşvik: Aile hekimlerine prim verilecek

İngiltere hükümeti, obeziteyle mücadele stratejisinde vites yükselterek zayıflama ilaçlarına erişimi kolaylaştıracak radikal bir teşvik programını hayata geçiriyor.

Yeni düzenleme ile düşük gelirli vatandaşların bu tedaviye ulaşmasının önündeki maddi engellerin kaldırılması hedefleniyor.

Aile hekimlerine "zayıflama" primi

Hazırlanan yeni teşvik paketi kapsamında, ihtiyacı olan hastalara zayıflama iğnesi reçete eden aile hekimliği muayenehanelerine yıllık 3 bin sterline kadar ek ödeme yapılacak. Ödenecek prim miktarının, muayenehanenin hizmet verdiği hasta kapasitesine ve büyüklüğüne göre kademeli olarak belirleneceği açıklandı. Toplamda 25 milyon sterlinlik özel bir bütçeyle desteklenen bu program, ilaçların sadece varlıklı kesim tarafından değil, tıbbi gerekliliği olan herkes tarafından kullanılabilmesini amaçlıyor.

"Adalet ilkesini bu alana taşıyoruz"

İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Wes Streeting, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, obezite tedavisinde fırsat eşitliğine vurgu yaptı. Sağlık Bakanı Streeting, "Parası olanların ilacı Ulusal Sağlık Servisi (NHS) dışında özel olarak satın aldığına ve hastaları riske atan, tehlikeli ve ruhsatsız ilaçlar pazarlayan sahte reçete yazanların da çoğaldığına şahit olduk" dedi.

İlacın bir lüks tüketim nesnesi haline gelmesinden endişe duyduklarını belirten Streeting, yeni programın NHS’nin temelini oluşturan adalet ilkesini zayıflama iğneleri alanına da taşıyacağını ifade etti.

Kendi imkanlarıyla alanların sayısı artmıştı

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), geçtiğimiz yaz bu iğneleri resmi sisteme dahil etse de uygulama beklenen hıza ulaşamamıştı.

Veriler, ülkede bu ilaçları kullanan yaklaşık 2,4 milyon kişinin büyük bir kısmının maliyeti kendi bütçelerinden karşıladığını gösteriyor. Aile hekimlerinin reçete yazma konusundaki çekincelerini kırmayı hedefleyen 25 milyon sterlinlik teşvik, sistemdeki bu tıkanıklığı aşmayı hedefliyor.