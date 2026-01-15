İnsanlığın kanayan yarasına çözüm: Bilim insanları kanamayı durduran formül geliştirdi

İnsanlığı var oluşundan itibaren önüne geçmekte zorlandığı kan kaybına bağlı ölümlerde önemli bir çalışmaya imza atıldı. Soruna çözüm arayan KAIST (Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) bünyesindeki araştırmacılar, yaraya doğrudan uygulandığında kanamayı çok kısa sürede durdurabilen toz formunda yeni bir ürün geliştirdi. Çalışma ekibinde askeri tıp geçmişi bulunan bir subayın da yer aldığı aktarıldı.

Bir saniyede hidrojel tabakaya dönüşüyor

ScitechDaily’nin haberine göre geliştirilen toz, yara ile temas ettiği anda yaklaşık bir saniye içinde güçlü bir hidrojel tabakaya dönüşüyor. Oluşan bu bariyer, kan akışını keserek yarayı hızla kapatıyor. Ürünün, savaş alanları ve afet bölgeleri gibi zorlu koşullarda da etkinliğini koruyacak şekilde tasarlandığı belirtildi.

Yaralara kolayca uygulanabilecek

Mevcut yama tipi hemostatik ürünlerin, özellikle derin ve düzensiz yaralarda yeterince etkili olamadığına dikkat çekildi. Ayrıca ürünlerin ısı ve neme karşı hassas olmaları, depolama ve lojistikte sorun yaratıyor. KAIST ekibi, toz formundaki yeni ajanla bu sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Tozun, farklı boyut ve şekillerdeki yaralara kolayca uygulanabildiği ifade edildi.

AGCL tozu nasıl çalışıyor?

Araştırmacılar, eski nesil toz hemostatiklerin yalnızca kanı emerek bariyer oluşturması sorununu, kimyasal tepkimeye dayalı bir yöntemle aştı. “AGCL tozu” olarak adlandırılan bu materyal; doğal polimerler ile kitosanın birleşiminden oluşuyor. Kandaki kalsiyum gibi iyonlarla temas ettiğinde çok hızlı bir şekilde jelleşerek yarayı mühürlüyor.

AGCL tozunun, kendi ağırlığının yaklaşık yedi katı sıvıyı emebilen üç boyutlu bir yapıya sahip olduğu bildirildi. Bu özellik sayesinde yüksek basınçlı kanamalarda bile etkisini sürdürebiliyor. Yapışma gücünün mevcut ticari ürünlerden daha yüksek olduğu ve elle uygulanan baskıya karşı dayanıklılık gösterdiği aktarıldı.

Hayvan deneylerinde yüzde 99’un üzerinde hücre canlılığı, yüzde 99,9 oranında antibakteriyel etki ve daha hızlı doku iyileşmesi tespit edildi. Ayrıca kan damarı oluşumu ve kolajen yenilenmesinin de desteklendiği kaydedildi.