İş dünyası, aşıyı özendirmek için kampanyalara başlıyor

Fikri CİNOKUR - Osman Nuri BOYACI - Hilal SÖNMEZ

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte COVID-19 vakalarının yeniden artması iş dünyasını tedirgin etmeye başladı. Türkiye ekonomisinin yeni bir kapanmayı kaldıramayacağını düşünen iş dünyası temsilcileri, aşılananların sayısını artırmak için çeşitli kampanyalar ve uygulamalar yapacaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) bir çağrı geldi. İş dünyasına “aşını ol, indirimi al” diyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, büyük şirketleri, perakende satış yapan grupları, finans kurumlarını, halka dönük hizmet veren havayolu, otel gibi işletmeleri ve katılmak isteyen her firmayı ‘aşı ödüllendirme’ sistemine iştirak etmeye davet etti. Avdagiç, “Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Yeni aşı yaptırmış olanlara daha yüksek indirim uygulanabilir. Daha önce aşı olmuş kişilere de ödül verilebilir” diye konuştu. Aşılı sayısının artırılması konusunda iş dünyasına destek çağrısında bulunan Avdagiç, “Bu hastalıktan gerçek anlamda kurtulmamız için, aşılama kampanyasına hepimiz destek olmalıyız” dedi. Bu şartlarda aşı olanları avantajlı grup yapmanın çok olumlu katkıları olacağını belirten Avdagiç, şunları kaydetti. “Tıpkı mevsimsel uyguladığımız indirim sezonu gibi, aşı sezonu indirimleri yapabiliriz. Yeni aşı yaptırmış olanlara daha yüksek indirim uygulanabilir. Daha önce aşı olmuş kişilere de ödül verilebilir. Bu uygulamaların aşılamadan kaçınmanın önlenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

“İş dünyası aşı teşvikleri için proje geliştirmeli”

Aşılamadan kaçınmanın önlenmesinde teşvik sisteminin yararlı olacağını aktaran Avdagiç, “İTO’ya üye 640 bin firma var. Yüzbinlerce çalışanı ve milyonlarca müşterisi bulunan bu firmalarımıza, indirimler gibi etkili yöntemler de dahil olmak üzere aşı kampanyaları yapmalarını öneriyoruz. Aşılama ile toplum sağlığının ve çalışma hayatımızın sağlam tutulması için iş dünyası olarak bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu noktada iş dünyamızın aşı teşvikleri için proje geliştirmesi çok yararlı olacaktır” ifadesini kullandı.

Avdagiç, “Özel sektörün aşılanan müşterilere ve çalışanlara yönelik birtakım uygulamalarına, birçok ülkede başlandı. Benzer örneklerin Türkiye’de de çoğalması pandemi ile devam eden mücadelede yararı olacaktır” dedi.

“Aşısızlar belli alanlara alınmasın”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Aşı işyerlerindeki çalışma huzuru açısından çok önemli” dedi. ASO Temmuz ayı Meclis toplantısında konuşan Özdebir, artan vakalara dikkat çekerek, aşı yaptırmak istemeyenlerin bir risk alanı oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Özdebir, “Toplu çalışılan işyerleri ve sosyal alanlarda bulunanların aşı yaptırmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu, özellikle işyerlerindeki çalışma huzuru açısından çok önemli. Ancak gördüğüm kadarıyla burada hukuki bir belirsizlik var ve tartışmalar da buradan çıkıyor. Özellikle son günlerde aşı olmayanların belli alanlara alınmaması konusu oldukça fazla gündeme getiriliyor. Bu noktada bence devlete önemli bir görev düşüyor. Sağlık Bakanlığımızın belirleyeceği çerçeveyle Cumhurbaşkanlığımızın bu konuda bir düzenleme yapmasının doğru olacağı düşüncesindeyim” diye konuştu.

“Kapanmaya tahammülümüz yok”

Temmuz ayı meclis toplantısında son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çeken Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, “Aşının kıymetini bilmiyoruz. Hala aşı ile tanışmayan ülkeler var. Salgında sektörlerimiz büyük zarara uğradı. Ciddi yaralar aldı. Yeni bir kapanmaya daha tahammülümüz yok. Aşılamayı artırmak için kampanyalar yapılmalı ve tedbirler alınmalı” dedi. Son günlerde artan vaka sayılarına ve aşının önemine dikkat çeken Gülsoy, “Pandemiden kurtulmamız için aşı şart. Aşılamayı artırmak için birtakım kampanyalar yapılmalı ve tedbirler alınmalı” dedi.

“Aşı olmayan evde kalsın”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Üyesi ise, sahil beldelerinde işletmelerin yaptığı işten, ziyaretçilerin de aldıkları hizmetten mutlu olduğu bir dönem yaşandığını belirterek, “Pandemiden olumsuz etkilenen sektörde birçok arkadaşımız iflas etti, işini kaybetti. Kayıp yüzde 30’u buldu. Kurban Bayramı’nın da etkisi ile kent içi mekânlarda yaşanan hareketlilik umut oldu. Ancak, artan vakalar bizleri endişelendiriyor. İZTO’da meslek grubu arkadaşlarımız ‘aşı olmayan evde kalsın’ diyerek bir kampanya organize etmek için harekete geçtik. Aşı olmayanlar, HES kodu uygulamasında olduğu gibi kafe, bar, disko, restoranlara kabul edilmesin. Yoksa bu işin önünü alamayacağız. Birçok arkadaşımızı, işletmemizi daha kaybedeceğiz” dedi.

“Yeni kapanmanın telafisi olmaz”

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, “Vaka sayılarındaki artışın önlenememesi halinde uygulanacak olası bir kapanma sürecinin hem ülke hem de kent ekonomisinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak” diye konuştu. 17 bin çalışanı olan OSB’de COVID-19 Aşı Uygulama Merkezi’nde ikinci ve üçüncü doz aşı uygulamasına başlandığını bildiren Bahar, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti. Bahar, artan vaka sayıları nedeniyle uygulanacak olası bir kapanma sürecinin Antalya ekonomisi için geri dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olacağı uyarısında bulundu ve tedbirlere hassasiyetle uyulmasını istedi. “Aşı olmamış vatandaşlarımızdan ilk fırsatta aşılarını olmalarını rica ediyorum” diyen Bahar, vaka sayılarındaki artışın önlenememesi halinde uygulanacak olası bir kapanma sürecinin hem ülke hem de kent ekonomisinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağına dikkat çekti. Bahar, Antalya’nın yeni bir kapanma sürecini atlatacak gücünün kalmadığını, günden güne artan vaka sayılarının tüm iş dünyasını tedirgin ettiğini belirtti.

“Aşı kontrolü zorunlu hale getirilmeli”

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Başkanı Hakan Urhan da, artan vakalara karşı aşı kontrolünün zorunlu hale getirilmesi gerektiğini belirterek, “Devletimiz acilen tedbir almalı, caydırıcı cezalar ve kısıtlamalar getirmeli” dedi. Aşısız vatandaşların toplum sağlığını tehdit eder bir şekilde rahat dolaşımına kısıtlama getirilmesinin artık bir gereklilik olduğunu ifade eden Urhan, “Kişisel hak ve özgürlüklerin ötesinde toplum sağlığını ilgilendiren bu duruma devletimiz acilen tedbir almalı, caydırıcı cezalar ve kısıtlamalar getirmeli. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok ülkenin benzer kısıtlama ve yaptırımları yürürlüğe aldığını da hatırlatmak gerekir. Yeni bir kapanmanın; ekonomi, toplum psikolojisi, eğitim hayatı açısından da salgın kadar tehlikeli sonuçları olacağı unutulmamalı” diyerek, tüm vatandaşlara aşı olma çağrısı yaptı.

Lokantacılar aşıda zorunluluk istiyor

Duygu GÖKSU

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Aykut Yenice, sektör olarak salgının bedelini ağır ödediklerini ve aşı olmak istemeyip halk sağlığını tehlikeye atanlar yüzünden, sektörün daha fazla sıkıntıya girebileceğini belirtti. Yenice, hükümetin acilen restoranlara gelecek müşteriler için aşı zorunluluğu getirmesini istedi. “Aşı karşıtlığının cezasını biz çekmek istemiyoruz” diye konuşan Yenice, aşı zorunluluğunun şu an alınabilecek en etkili önlem olduğuna dikkat çekti. Yenice, “Lokanta, restoran, kafe gibi yerlerde müşteriler için aşı zorunluluğu kararının hükümet tarafından acilen alınmasını bekliyoruz. Aşı kartı gibi bir uygulama ile tüm müşterilerin içi daha rahat olabilir. Dünyada bu uygulamanın örnekleri var. Pandeminin bedelini sektörümüz ödemesin” dedi.