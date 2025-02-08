İshal, bulantı ve kusmaya dikkat! Norovirüs vakalarındaki artış sürüyor

Son zamanlarla sıklıkla duyduğumuz, ishal, bulantı ve kusmaya neden olan norovirüsün bir salgınayol açmaması için alınması gereken önlemler konusunda Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut önemli noktalara dikkat çekti.

Mide ve bağırsakları etkileyen virüs, kalabalık ve kapalı ortamlarda hızla yayılıyor ve hastalığın belirtileri genellikle virüsle temastan 12-48 saat sonra ani olarak başlıyor.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulması, ellerin düzenli olarak yıkanması ve enfekte kişilerle temastan kaçınılması gerektiği vurgulayan Prof. Dr. Esin Korkut, norovirüs enfeksiyonunun gıdalar, su ve yüzeyler aracılığıyla bulaştığını ifade etti. Korkut, enfekte kişilerle yakın temasın da hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynadığını açıkladı.

Üç gün kuralına dikkat!

Bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda 3 günden uzun süren belirtilerde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulayan Korkut, "Norovirüs, bir virüs olup gastroenterite, yani ishal, bulantı ve kusmaya neden olan, salgınlara yol açabilen bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle yiyeceklerden, sulardan ya da kişisel temaslardan bulaşır ve bulaştıktan sonra 48 saat içerisinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilere yol açar. Özellikle kapalı ortamlarda, mevsim ayrımı olmaksızın, kışın daha fazla bulunduğumuz için okullarda, kreşlerde ve hastane ortamlarında virüs, hasta kişilerin birbirleriyle teması yoluyla yayılabilir ya da kontamine olan gıdalardan ve sulardan bulaşabilir" dedi.

Maske kullanımı şart!

Hastalıklı kişilerle temaslarda, el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkut, "Gerektiğinde kalabalık ortamlarda maske kullanımı tavsiye edilir. Norovirüs, hem insandan insana temas yoluyla hem de gıdalardan ve sulardan bulaşabilen bir hastalıktır. Tedavisi genellikle basittir ve hastalık kendi kendini sınırlayabilir. Yaklaşık 48 saat içerisinde bulantı, kusma ve ishal kendiliğinden geçer." açıklamasında bulundu.

Korkut, virüse yakalanılması durumunda istirahat, bol sıvı alımı ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, özel bir tedavi yönteminin olmadığını, istirahat, bol sıvı alımı ve beslenmeye dikkat edilmesinin önerildiğini aktardı.

"Kanlı ishalde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun!"

Hastalığın virüs kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi uygulanmadığını ifade eden Korkut, şunları kaydetti: "Ancak hastalık ilerlerse, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ateş yükselirse, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi meydana gelirse, çocuklarda ağlama nöbetleri başlarsa veya kanlı ishal görülürse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle kış mevsiminde, kapalı ortamlarda daha fazla bulunduğumuz için temas sıklığı artar ve hijyene daha fazla önem vermek gerekir. El hijyeni bu noktada çok önemlidir, mutlaka su ve sabun kullanılmalıdır. Mevsime uygun olarak, özellikle meyve tüketimine ve vitamin desteğine de önem verilmelidir."