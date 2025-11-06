İspanya’da kuş gribi alarmı: Kümes hayvanları kapalı tutulacak

Avrupa’da hızla artan kuş gribi vakaları endişe yaratıyor. Bu yıl Avrupa Birliği ülkelerinin 15’inde toplam 688 salgın bildirildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 189 idi. En fazla vaka Almanya’da görülürken, ülkede Ağustos’tan bu yana 58 yeni salgın tespit edildi. Brandenburg eyaletinde 500 binden fazla kuş itlaf edildi.

İspanya Tarım Bakanlığı, yeni vakalar üzerine yüksek riskli bölgelerde tüm kümes hayvanlarının 10 Kasım’dan itibaren kapalı tutulacağını duyurdu. Bu adım, hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik en sert önlemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Diğer ülkelerde de alarm

İrlanda, üç yıl aradan sonra ilk vakayı doğruladı ve tüm kümeslerin kapatılmasını emretti. Hollanda’da geçtiğimiz ay bir çiftlikte kuş gribi tespit edilmesinin ardından 71 bin kuş itlaf edildi. Fransa da ülke genelinde risk seviyesini “yüksek”e çıkardı.

“Küresel bir tehdit”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Beth Bechdol, Brezilya’daki küresel tarım zirvesinde yaptığı açıklamada, “Kuş gribi artık yerel bir tehdit değil, küresel bir sorun haline geliyor. Hiçbir ülke bu tehdidi tek başına çözemeyecek” dedi.

Bechdol, tarım-gıda sistemlerinin korunması için uluslararası iş birliği ve bilime dayalı önlemlerin şart olduğunu vurguladı.