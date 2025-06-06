İstanbul’da bayramın bilançosu: 829 kişi hastaneye başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle 53, kurban kesimine bağlı travmalar sonucu 776 olmak üzere toplam 829 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirdi.

"Kurban kesimi güvenli ortamda yapılmalı"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güner, kurban kesimi sırasında hem kişinin kendi güvenliğini hem de çevresindekilerin güvenliğini riske atmaması gerektiğine dikkat çekti:

"Bugün İstanbul’da; Trafik kazaları nedeniyle 53 vatandaşımız, Kurban kesimine bağlı travmalar nedeniyle 776 vatandaşımız hastanelerimize başvurmuştur.

Bir kadın vatandaşımız ise kurban kesiminin yapıldığı ortamda bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, tüm yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kurban kesiminin ehil kişilerce, uygun ve güvenli ortamlarda yapılması hayati önemdedir. Lütfen hem kendi sağlığınızı hem çevrenizdekilerin güvenliğini riske atmayın."