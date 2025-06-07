İstanbul’da bayramın ilk iki günü: 2 bine yakın kişi hastaneye başvurdu
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bayramın ikinci gününde toplam 884 kişinin trafik kazası ve kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle hastaneye başvurduğunu açıkladı. Bu rakamla birlikte bayramın ilk iki gününde kentte hastaneye başvuranların sayısı 1713'e çıkmış oldu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde kentte toplam 884 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.
Güner, bu kişilerden 70’inin trafik kazası, 814’ünün ise kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirtti.
📌 Bugün İstanbul’da;— Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (@dr_aemreguner) June 7, 2025
🔹 Trafik kazaları nedeniyle 70 vatandaşımız,
🔹 Kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle 814 vatandaşımız hastanelere başvurdu.
Bayramın ikinci gününde tüm yaralılara acil şifalar diliyor, dikkatli ve tedbirli olmayı hatırlatıyoruz.
Bayramın ilk iki günlük bilançosu
Güner, dün yaptığı açıklamada da, bayramın ilk gününde toplam 829 kişinin hastanelere başvurduğunu bildirmişti.
Son açıklanan rakamla birlikte bayramın ilk iki gününde İstanbul'da hastaneye başvuranların sayısı 1713'e çıkmış oldu.