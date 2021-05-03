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İstanbul'da yapılan COVID-19 aşı sayısı açıklandı

İstanbul'da COVID-19'a karşı 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kentte, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirilen aşılardan 3 milyon 835 bin 925 doz yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, aşıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında kent genelinde yapılan aşı miktarı bilgisini veren Yerlikaya, "65 yaş üstü büyüklerimizin; 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75'e 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43'e, 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71.82'ye, 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48.51'e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerini kullandı.

 

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