İstanbul'daki özel sağlık kuruluşlarına 70 milyon liradan fazla ceza

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 2024 yılı itibarıyla İstanbul’da özel sağlık kuruluşlarına yaklaşık 3 bin 400 olağan dışı denetim yapıldığını ve bu denetimlerde 70 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Güner, İstanbul’da sağlık hizmetlerinin özel ve kamu farkı gözetmeksizin sunulduğunu vurguladı. İstanbul'un sağlık sisteminin Türkiye'deki dönüşüm sonrası dünya çapında örnek teşkil ettiğini belirten Güner, özellikle pandemi döneminde İstanbul'daki sağlık altyapısının başarısını kanıtladığını ifade etti.

"Olağan dışı denetimler habersiz şekilde yapılmaktadır"

Sağlık hizmetinin kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla düzenli denetimler yapıldığını söyleyen Güner, "İstanbul’da sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için hem olağan hem de olağan dışı denetimlerimiz bulunmaktadır. Olağan denetimler, ruhsat, kalite, fiziki koşullar ve personel durumu gibi unsurları içeriyor. Olağan dışı denetimler ise, sağlık hizmetlerinin kalitesini zedeleyecek uygulamalara karşı habersiz şekilde yapılmaktadır" dedi.

Özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimlerin hassasiyetle yapıldığını belirten Güner, "Bu denetimler Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından başlatıldı ve biz de bu uygulamayı titizlikle takip ediyoruz. Kamu ve özel sektörde, sağlık hizmetinin yüksek kalitede ve sürekli olmasını istiyoruz" diye ekledi.

70 milyonun 27'si yoğun bakımlar ile ilgili

"Denetimleri çok sert ve çok emin adımlarla yapıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Güner, 2024 yılı içerisinde yaklaşık 3 bin 400 olağan dışı denetim yapıldığını ve bunlardan birinin de yoğun bakımlar üzerine olduğunu belirtti. Denetimlerin çok sıkı yapıldığını vurgulayan Güner, "Her denetimde tespit ettiğimiz aksaklıkları düzeltmek için hem eğitici çalışmalar yapıyoruz hem de sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlıyoruz. 2024’te özel sağlık kuruluşlarına yapılan denetimler sonucu 70 milyon lira ceza kesildi ve bunun 27 milyon lirası yoğun bakımlar ile ilgili" dedi.

Denetim kalitesinin arttırılması amacıyla "çift kör" uygulamalarına geçildiğini ifade eden Güner, "Bu uygulama, denetçilerin hangi kurumu denetleyecekleri hakkında bilgi sahibi olmadığı ve denetlenen kurumların da denetimden haberi olmadığı bir sistem. Bu sayede denetimler daha objektif ve etkili oluyor" dedi. Ayrıca, Güner, denetimlerin sadece nicelik olarak değil, aynı zamanda niteliğe de odaklandıklarını belirtti.