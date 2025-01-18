İzmir'de can alan Salmonella bakterisine dikkat!

İzmir'in Buca ilçesinde bir kişinin, hijyenik olmayan ortamda hazırlanmış kumpiri tükettikten sonra Salmonella bakterisi nedeniyle yaşamını yitirmesi gözleri özensiz hazırlanan gıdaların tüketimine çevirdi.

Çeşitli malzemelerden oluşan gıdalara dikkat!

Kumpir gibi çeşitli malzemelerle hazırlanan yiyecekler, Salmonella bakterisine bağlı gıda zehirlenmelerinin riskini artırabildiğine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, "Salmonella, en sık gıda zehirlenmesine yol açan bakterilerden biridir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir" ifadelerini kulllandı.

Bağırsaklarla doğal olarak var olan bir bakteri...

Salmonella bakterisinin insan ve hayvan bağırsaklarında doğal olarak bulunduğunu belirten Korkut, "Dışkıyla atıldığı için temas ettiği gıdalardan insanlara geçebilir. Özellikle iyi pişmemiş et ve et ürünleri, kümes hayvanları, çiğ yumurta, mayonez gibi çiğ süt ürünleri ve pastörize edilmemiş sütlerden bulaşma riski oldukça yüksektir. Kumpir gibi yiyeceklerde kullanılan süt ürünleri ve kümes hayvanları da bu bakteriyi bulaştırabilir" ifadelerini kullandı.

Yaşlılar, çocuklar ve hamileler için ölümcül olabilir

Korkut, Salmonella'nın hafif seyreden ancak zaman zaman ölümcül olabilen bir bakteri olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: "Salmonella enfeksiyonu genellikle karın ağrısı, hafif ishal ve ateş gibi belirtilerle başlar. Ancak bazı durumlarda kanlı ishale, şiddetli karın ağrılarına ve yüksek ateşe yol açabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde daha ağır seyredebilir. Böyle durumlarda sıvı alımı yeterli olmazsa ve zamanında hastaneye başvurulmazsa, ölümcül sonuçlar doğurabilir."

Hijyenin Salmonella enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktör olduğuna dikkati çeken Korkut, "El hijyeni ve gıda hazırlama sırasında kullanılan malzemelerin temizliği çok önemlidir. Yemeklerin iyi pişirilmesi ve süt gibi ürünlerin pastörize edilmiş olması gerekir. Ayrıca gıdaların doğru saklanması ve bilindik yerlerden alınması enfeksiyon riskini azaltır." değerlendirmesinde bulundu.