Japonya’da grip salgını alarmı! 10 yılın en hızlı artışı...

Japonya Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10-16 Kasım haftasında yaklaşık 3 bin sağlık kuruluşunda toplam 145 bin 526 grip vakası bildirildi. Bu sayı, kurum başına ortalama 37,73 hastaya denk gelerek uyarı seviyesi olan 30’un üzerine çıktı. Böylece grip sezonunda uyarı seviyesi geçen yıla kıyasla beş hafta daha erken aşıldı.

En çok vaka Miyagi ve Saitama’da

47 eyaletin 24’ünde uyarı seviyesinin aşılması, grip yayılımının ülke çapında hızlandığını gösterdi. En yüksek ortalama Miyagi’de 80,02 vaka ile kaydedilirken, Saitama 70,01 vaka ile ikinci sırada yer aldı. Japonya’da grip salgınları genellikle kış ve ilkbahar sonu dönemlerinde yoğunlaşıyor.