Johnson and Johnson Faz 1/2a klinik deneylerine Temmuz'da başlayacak

18 Haziran 2020

ANKARA (DÜNYA)



Johnson and Johnson, aşı adayının başarılı olması durumunda üretim için çeşitli hazırlıklar yaptığını da duyurdu. Yapılan açıklamada, Janssen ve ABD Sağlık Bakanlığı, ABD Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) iş birliği içinde üretim planlaması yaptıkları belirtildi.



Johnson & Johnson Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bilimsel Başkanı Paul Stoffels gelişmeye yönelik yaptığı değerlendirmede, “Şimdiye kadar gördüğümüz klinik öncesi verilerin gücüne ve ruhsatlandırma kurumlarıyla yaptığımız görüşmelerimize dayanarak SARS-CoV-2 aşımızın Ad26.COV2-S rekombinantının klinik gelişimini daha da hızlandırdık. Aynı zamanda, önemli global ortaklıklar kurmak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, aşı üretim teknolojimize ve üretim kapasitemize yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Hedefimiz tüm dünyaya aşı sağlayabilmek ve toplumu bu salgından korumaktır.” dedi. Johnson and Johnson, aşının güvenli ve etkili olması koşuluyla, 2021 yılı boyunca global olarak bir milyardan fazla doz sağlamayı taahhüt ettiğini açıklamıştı.



Aşı 18-45 yaş arası ve 65 yaş üstü rastgele seçilen 1.045 sağlıklı kişide denenecek. Bu araştırma aşı adayının güvenliği, aşılamaya ve bağışıklık durumuna yanıtlara yönelik yapılacak. Çalışma ABD ve Belçika'da gerçekleştirilecek.



Şirketten yapılan açıklamada, uygun doz ve aşı güvenliğinin deneneceği faz-3 çalışmasını da öne çekmek için ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile görüşmelerini sürdürdüğü vurgulandı.