“Kadına Sağlık” podcast serisi 11 milyon dinlemeye ulaştı

Kadın sağlığı okuryazarlığını artırmayı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı amaçlayan “Kadına Sağlık” podcast serisi, ikinci sezonunu 28 Ekim itibarıyla yayınladı. PWN İstanbul ve Awen for Us iş birliğiyle hayata geçirilen seri, yeni sezonda 15 bölümle YouTube, Spotify ve Apple Podcast üzerinden dinleyicilerle buluştu. Serinin sunuculuğunu yine yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan üstlendi.

Meme kanseri, diyabet ve depresyon...

Proje, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı’ndan mezun, sağlık sektöründe deneyimli gönüllü kadınların öncülüğünde geliştirildi. Cumhuriyetin 100. yılında kalıcı bir toplumsal fayda yaratma hedefiyle başlatılan “Kadına Sağlık”, ilk sezonunda infertilite, meme kanseri, diyabet ve depresyon gibi pek çok konuyu ele almış; TÜHİD Altın Pusula, Sağlık Gönüllüleri Türkiye ve Golden Pulse ödülleriyle taçlandırılmıştı.

Kadınların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen konular

İkinci sezonda 15 gönüllü kadın hekim tarafından migren, kalp sağlığı, menopoz, demans ve obezite gibi kadınların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen konular ele alındı. Podcast, kadın sağlığını yalnızca doğurganlıkla sınırlayan geleneksel bakışı kırmayı hedefleyerek sağlık konularını toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle aktardı.

İki sezonda toplam 33 bölüme ulaşan “Kadına Sağlık”, kısa sürede 11 milyon dinlenmeyi aşarak Türkiye’de kadın sağlığı iletişiminde örnek bir model oluşturdu. Projenin başarısı, 21 ulusal ve uluslararası ilaç firmasının koşulsuz desteğiyle 26 Kasım’da düzenlenen özel bir toplantıyla kutlandı. Etkinlikte gönüllü konuşmacılar ve paydaşlara teşekkür belgeleri takdim edilirken, kadın sağlığında sürdürülebilir sosyal faydanın önemi yeniden vurgulandı.