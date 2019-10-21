Kadınlarda en sık görülen kanser türü: Meme kanseri

21 Ekim 2019

Mehmet KAYA



ANKARA - Düzen Sağlık Grubu Radyoloji uzmanı Dr. Filiz Yenicesu, meme kanserinin erken teşhis edilmesi halinde çok yüksek oranda başarıya tedavi edilebildiğini hatırlatarak, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir ve yaşamı boyunca her 8 kadından birinin meme kanseri ile karşılaştığı kabul edilmiş bir gerçektir. Düzenli mamografik tarama ve erken tanı sayesinde meme kanserinden ölüm oranı yüzde 50 azalmıştır.” dedi.



Düzen Sağlık Grubu, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, Ziraat Odalarının ev sahipliğinde Ankara Polatlı Türkobası köyünde kadınlara yönelik bir seminer düzenledi. Dr. Yenicesu, seminerde kadınlara düzenli taramalar yaptırmalarını tavsiye etti ve ayrıca kadınlarının kendisinin meme kanseri kontrolünü nasıl yapacaklarını da öğretti. Dr. Yenicesu, “Meme kanseri belirtilerini tanımak, ilerlemesine engel olabilmek adına çok önemlidir” diye konuştu.



Düzen Sağlık Grubu Radyoloji uzmanı Dr. Filiz Yenicesu meme kanserinin belirtilerine ilişkin şu bilgileri verdi;



“Meme ya da koltuk altında görülen kitle, şişlik, memede şekil bozukluğu ve meme ucundan gelen akıntı, memede ya da koltuk altında ağrısız, sert yapılı kitle, meme boyutunda veya şeklinde gözle görülebilir anormal değişiklik, meme cildinin portakal kabuğuna benzer bir hal alması, meme cildinde yara, kızarıklık, morluk, ödem veya şişlik oluşması..”

Dr. Yenicesu, göreli olarak daha yüksek kanser riski taşıyan kişiler hakkında da bilgi verdi. Buna göre, anne ve kız kardeş gibi birinci derece akrabasında meme kanseri teşhisi konulmuş kişilerin, ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış olanların, erken adet (örneğin 12 yaşından önce) görenlerin, menopoz sonrası hormon tedavisi alanların, aşırı kilo alanların, genç yaşta (örneğin 15 yaş öncesi) radyoterapi tedavisi görenlerin, meme dokusunda yağ oranının az olanların, meme kanseri geni (BRCA) taşıyanların bu durumlarının bilincinde olarak daha sık kontrol yaptırması gerektiğini vurguladı.



Dr. Yenicesu, kadınların yapması gerekenlere ilişkin olarak ise “40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çektiriniz. Doktorunuza meme muayenesi yaptırınız. 20-30’lu yaşlarda aşağı yukarı 3 yılda bir kez - 40 yaşından sonra yılda 1 kez; 20’li yaşlardan itibaren düzenli olarak kendi memenizi elle kontrol ediniz. Yüksek risk taşıyorsanız (özellikle genetik açıdan) mamografiye ek olarak yılda bir kez MR incelemesi yaptırabilirsiniz” tavsiyelerini verdi.