Kahve seveler dikkat! Kendinizi kötü hissetmenizin nedeni olabilir: 3 vitaminin katili çıktı

Türkiye'de siyah çaydan sonra en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin faydaları kadar zararları da konuşuluyor. Özellikle bağımlılığa varan kahve alışkanlığı sağlığı olumsuz etkiliyor.

Bazen güne başlarken daha enerjik hissetmek için içilen kahveler ya da yemekten sonra içilen bir fincan türk kahvesi sandığınız kadar masum olmayabilir. Son araştırmalar da kahvenin demir emilimini azalttığı yönündeki söylemlerin efsane olmadığını gösteriyor.

Kahve demir emilimini azaltıyor mu?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Londra'daki University College London'dan araştırmacı Alex Ruani kahvenin tüm sindirimi bloke etmese de besin değerlerinde önemli bir yoksunluk yarattığına işaret ediyor. Ancak bu etkinin de tüketilen kahve miktarı, yaş, metabolizma ve genetik faktörlere bağlı değişebileceğini belirtiyor. Özellikle vitamin eksikliği yaşayanlar ya da yetersiz beslenenlerde fazla kahve tüketimi, tablonun daha da kötüleşmesine yol açabiliyor.

Araştırmalar, kahve ve düşük demir sindirimi arasında kuvvetli ilişkiye işaret ederken, Linus Pauling Enstitüsü'nün direktörü ve Oregon Eyalet Üniversitesi Profesörü Emily Ho da yemekle birlikte içilen kahvenin zararına dikkat çekiyor.

Yemeğin besleyici vitaminlerinin kahvedeki polifenollere yapıştığını ve vücud tarafından sentezlenmeden atıldığını belirten Ho bunun özellikle bitki temelli gıdalarda daha sık yaşandığını belirtiyor.

Kahve ne zaman içilmeli?

Araştırmacılar kahvenin bu zararından korunmak için demir eksikliği nedeniyle kansızlık çekenlere demirden zengin gıdalarla kahve tüketilmemesini ya da yemekten bir saat önce veya sonra kahve içilmesini öneriyor.

Sadece demir değil B vitamini ve kalsiyumu da etkiliyor

Kahve sadece demir emilimini değil, kafeinin, böbreklere ve bağırsağa etkisi nedeniyle kalsiyumun vücutta tutunmasını da zorlaştırıyor.

Çok fazla kahve tüketiminin idrara çıkma sıklığını da artırdığını belirten araştırmacılar, dolaylı yoldan suda çözünen B vitaminin de vücutta depolanamadığına dikkat çekiyor.

Kahveyi azaltmak isterken çayı artıranlar da benzer bir hataya düşüyor. Çünkü çayda bulunan polifenoller de aynı etkiyi gösteriyor.

Özetle araştırmacılar kahve tüketiminde abartıya kaçmamayı, demir, B vitamini ve kalsiyum eksikliği yaşayanlara da kahveyle araya mesafe koymalarını öneriyor.