Kanser hastalarına immünoterapi müjdesi: 3 ilaç ilk kez geri ödeme listesinde

Kanser hastalığında yeni nesil tedavi yaklaşımlarından biri olan immünoterapi, kişinin kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanser hastalığını iyileştirmeyi hedefliyor.

Üç immünoterapi ilacı ilk kez geri ödemeye alındı

Mevcut halde, iki kanser ilacının bazı endikasyonlarında geri ödeme bulunurken Sağlık Bakanlığı, bilimsel verileri dikkate alarak hem ilaçların sayısının artırılmasına hem de kapsamın genişletilmesine karar verdi.

5 ilacın bedeli 25 farklı kanser türünde ödenecek

Yapılan son düzenlemeyle; kanser tedavisinde kullanılan üç immünoterapi ilacı ilk defa geri ödeme kapsamına alındı. İki ilacın ise ödeme kapsamı genişletildi. Söz konusu ilaçlar, klasik hodgkin lenfoma, melanom, malign melenom, kolorektal kanser, küçük hücreli akciğer kanseri, mide kanseri, renal hücreli karsinom ve meme kanseri vb. 25 farklı kanser türünde geri ödemeye alınmış oldu. Söz konusu ilaçlar SGK ile anlaşması bulunan ikinci ve üçüncü basamak özel ve kamu hastanelerinde uygulanabilecek.

Geri ödemeye alınanlar arasında kistik fibrozis ilacı da var

Akciğer, pankreas, bağırsak, ter bezleri ve dış salgı bezlerinde görülen, solunum sistemi, sindirim sistemi gibi vücudun birden çok sistem ve organını etkileyen kalıtımlı bir gen hastalığı olan kistik fibrozis ilacı da geri ödeme listesine alındı. İlacın hastalığın seyrine de olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

48 bin kanser hastası yeni düzenlemeden yararlanabilecek

Yeni düzenlemeden yaklaşık 48 bin kanser hastası ve yaklaşık 1000 kistik fibrozis hastasının yararlanacağı öğrenlirken, son düzenlemeyle birlikte geri ödeme listesindeki kanser ilaçlarının sayısı ise 784 oldu.