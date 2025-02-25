Kanser tedavisi için yeni umut! Kişiye özel aşı tümörleri yok etti

Yale Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği kişiye özel kanser aşısı, dokuz böbrek hastasına uygulandı.

Dailymail gazetesinin haberine göre aşılar 2019 ila 2021 yılları arasında uygulandı. Aşıların cerrahi müdahale sonrası kalan kanser hücrelerini hedef aldığı ve sağlıklı dokulara zarar vermeden yok ettiği belirtildi.

Yale Kanser Merkezi ve Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nün geliştirdiği aşı, hastaların biyolojik özellikleri esas alınarak, kişiye özel hazırlandı.

Mutasyonları tanıdı

Aşının, bağışıklık sisteminin yalnızca tümöre özgü mutasyonları tanıyıp yok etmesini sağladığı kaydedildi. Çalışmanın sonuçları, bilim dünyasının prestijli dergilerinden Nature’da yayımlandı

Çalışmanın başyazarı Dr. David Braun, "Amacımız bağışıklık sistemini doğrudan kanser hücrelerine yönlendirmekti. Bu aşı, her hasta için özel olarak hazırlandı" dedi.

En ölümcül kanser türleri arasına yer alan böbrek kanserine yakalananlarda ölüm oranının yüzde 85-90 olduğu kaydedildi.