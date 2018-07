Kanser tedavisinde ilave ücret kaldırıldı

05 Temmuz 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kanser hastalarının tedavilerinin tamamen ücretsiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler, 24 Haziran seçimlerinin ardından halkımıza söz verdiğimiz gibi güçlü Türkiye’mizin geleceği adına yaptığımız çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu amaçla bugünkü Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlanmasını sağladık. Yayımlanan tebliğde, yaptığımız düzenlemeler ile kanser hastalarımıza bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözümüzü yerine getirdik. Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırdık" ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunan hastaneler kanser tedavisi ve ilacı için hiçbir şekilde ilave ücret alamayacak.

Düzenleme öncesi kanser hastaları için devletin kasasından yılda 240 milyon TL çıkarken, düzenleme sonrası bu rakam 750 milyon TL'ye çıkacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, diğer hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için de iyileştirmelerin hızla ve artarak devam edeceği dile getirildi.