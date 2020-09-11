Kansere alternatif olabilecek araştırma kaynak bekliyor

11 Eylül 2020

Mehmet KAYA - ANKARA

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Güneş Esendağlı, kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni bir hücre grubu keşfettiklerini açıkladı. Güneş Esendağlı, Keşif, alanındaki en saygın bilimsel yayınlardan kabul edilen 1976 yılından beri yayımlanan Kanada, İtalya, Japonya ve İspanya’da immünoterapi çalışan konsorsiyum ve derneklerin ve Avrupa Kanser İmmünoterapisi Derneği’nin (Association for Cancer Immunotherapy) ortak yayın organı olan Cancer Immunology, Immunotherapy Dergisinin online versiyonunda yayımlandığını, basılı versiyonunda da kapak konusu olarak seçildiğini ve buluşlarının başka laboratuvarlarca da teyit edilmek üzere çalışıldığını kaydetti.

Kanser ilaçlarında standart ilaç deney fazlarının farklı işlediğini hatırlatan Esendağlı, 4 yıllık bir dönem içinde insanlı deney aşamasına gelebileceklerini belirtti. Güneş Esendağlı, “Yurtdışında böyle bir şeyin yapılması, üretilmesi, verilmesi ve bize gelmesi hem çok yazık olur, kendi datamızın gittiğini görürüz. Hem de yurtdışında farklı gruplar var, bu hücreye bu kadar enerji sarf etmek istemeyebilirler. Biz son noktaya kadar götürmek istiyoruz bu işi. Bu nedenle kamuoyuna duyurduk” dedi.

Prof. Dr. Güneş Esendağlı, çalışmayı kendilerinin başlatması ve genetik analiz nedeniyle şu anda olası diğer bütün ekiplerden önde olduklarını vurgulayarak, bir ilaç geliştirme sürecine girmek için ilave laboratuvar çalışmalarına ihtiyaç olduğunu, şu anda Hacettepe Üniversitesi ve diğer bazı kuruluşların katlarıyla sınırlı bir çalışma yapabildiklerini anlattı.

DÜNYA’ya konuşan Güneş Esendağlı, keşfettikleri hücre grubuna yönelik olarak yaptıkları genetik analizlerle, çalışmayı tekrarlayacak ekiplerden bir adım önde olduklarını vurguladı. Keşiflerinin varlığı bilinen monosit grubunda yeni bir hücre alt-grubu olduğunu ve bu hücre grubunun kanserde yeni bir immünoterapi yöntemi olabileceği yönünde çalışmak istediklerini belirten Esendağlı şu bilgileri verdi:

“Monositler alt gruplara ayrılıyor. Monosit hücre grubunda, kansere karşı savaştığı düşünülen herhangi bir alt grup yoktu. Biz hala kansere karşı savaşma kapasitesi mevcut ve kanser hastalarında (normal kişide görülmeyen) ortaya çıkan bir hücre bulduk.

Monositlerle çalışırken karşımıza çıktı. Kanser hastalarında çıkınca hatta biz yine kansere destek veren başka bir hücre mi buluyoruz diye düşünmüştük. Tarama sırasında monositlerle çalışırken, ‘bu molekülün burada olmaması lazım’ diye düşünerek, hata yapıp yapmadığımızı kontrol ettiğimiz bir süreçte bu grupla karşılaştık. Uzun süren çalışmalarımız ve kontrollerimiz sonrasında bu keşfin bir hata değil aksine üzerine çalışılmaya değer bir bulgu olduğunu gördük.”

Keşfettikleri monosit molekülünü “inflamatuar monositler” olarak adlandırdıklarını belirten Güneş Esendağlı, immünoterapide lenfositlerin uyarılmasında monositlerin kullanımı yönünde bir ihtimali ortaya çıkarmış olduklarını söyledi. “Monosit üzerinden giden bir immünoterapi yok” diyen Prof. Dr. Esendağlı, lenfositlerle çok sayıda başarılı sonuçlar alındığını belirterek, şu bilgiyi verdi: “Bizim bulduğumuz monosit grubu, hasta kişinin lenfositleri sanki sağlıklı kişideymişçesine uyarabilecek kadar güçlü bir iş yapıyor. Özellikle, yaptığı bu güçlü iş, sadece kansere karşı gereken hangi silahlar varsa lenfositlerin o silahı çekmesini sağlıyor.” bilgisini verdi.