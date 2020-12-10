Karantina süresi kaç gün oldu?

Koronavirüs pandemisi ile karantina uygulaması başlarken, ilk günden bu yana karantina süresi değişiklikler gösterdi. Sağlık Bakanlığı, 'Kovid-19 Rehberi - Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon' konulu rehberde güncellemeler yaparken, COVID-19 tanısı konulan kişilerle yakın temaslılar için uygulanan 14 günlük karantina süresi değiştirildi.

Daha önce 14 gün olarak uygulanan karantina süresi 10 gün olarak güncellenirken, Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir" denildi.

Karantina süresi eleştirilerine yanıt

Karantina süresinin değişmesi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olurken, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir. Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır. Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir. Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."