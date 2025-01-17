Karar yürürlüğe girdi! GSS borçlularının sağlık hizmeti süresi uzatıldı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar, yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecek.

Cumhurbaşkanı kararı, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişilerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasını içeriyor.

Yürürlüğe girdi

Yeni düzenleme ile GSS borcu olan kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilmesi için belirlenen süre sınırı, 31 Aralık 2024 yerine 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı. Karar, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.