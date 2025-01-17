Karar yürürlüğe girdi! GSS borçlularının sağlık hizmeti süresi uzatıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, GSS prim borcu olan vatandaşlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Değişiklik, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararında yapıldı. Karar, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan karara göre Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar, yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecek.
Cumhurbaşkanı kararı, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişilerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasını içeriyor.
Yürürlüğe girdi
Yeni düzenleme ile GSS borcu olan kişilerin devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilmesi için belirlenen süre sınırı, 31 Aralık 2024 yerine 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı. Karar, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.