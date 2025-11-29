Karın ağrısı şikâyetiyle başvurdu! Dehşet verici bir rekora imza attı

Manisa'nın Soma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 70 yaşındaki Ayşe Çobanlar'ın safra kesesinden 20 binin üzerinde taş çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, vakayı hem hastalar hem de sağlık çalışanları açısından oldukça nadir görülen bir durum olarak değerlendirdi.

Dr. Muhammet Burak Koyuncu, "Yoğun şiddetli ağrıları olması sebebiyle başvurduğunda hemen servise yatışını yaptırdık. Çekilen görüntülerde ana safra kanalına taşlarının düştüğünü ve yoğun iltihap geçirdiğini gördük. Gerekli tedaviyi yaptık ve acil ameliyata aldık" dedi.

Dr. Koyuncu, boyutları 2-3 milim arasında olan çok fazla taş gördüklerini belirtirken "Biz sayamadık, yapay zekaya açıkçası tahminde bulundurduk. 20 binin üzerinde taş olduğunu tespit etti" dedi.

'Bu bir rekor'

Ameliyat sonrası hastasını ziyaret eden Opr. Dr. Muhammet Burak Koyuncu, Ayşe Çobanlar'a bir rekorun sahibi olduğunu belirterek, "Yalnız safra kesenden 20 binin üzerinde taş çıktı. Yani bu bir rekor. Sana ait aslında. Çok çok kötü bir rekor olabilir ama çok şükür. Çok şükür tertemiz sağlıklı bir şekilde bitti" şeklinde konuştu.