Kataraktı ilerlemeden tedavi etmek mümkün

10 Ekim 2019

Mehmet KAYA



Görme yetisindeki küçük bir azalmanın hassas işler yapan kişiler için kritik olduğunu; diğer kişiler için ise anlama, verimliliğe etki ettiğini vurgulayan Şevki Arslan, tedavide çok yüksek başarı seviyelerine ulaşıldığını anlattı.

Şevki Arslan, Alcon Farkındalık Projesi kapsamında, 10 Ekim Dünya Görme Günü çerçevesinde katarakt ve görme bozukluklarına yönelik bilgi verdi. Kataraktın tedavi edilebilir olmasına rağmen hastaların tedaviye yönelik yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle tedavi olan kişi sayısının tatmin edici düzeyde olmadığını belirten Şevki Arslan, özellikle hem katarakt, hem de astigmat olan hastalarda tedavinin düşük düzeylerde kaldığını kaydetti.



Her iki görme kusurunun da tek bir operasyonla ortadan kaldırılabildiğini bildiren Şevki Arslan, “Türkiye’de 235 bin katarakt hastası var. Bunların yüzde 43’ü olan 101 bin kişi astigmatı da bulunan katarakt hastası. 89 bin 300 kişide ise 1D üzeri astigmatı bulunan katarakt göz bulunuyor. Türkiye'de geçen yıl 465 bin katarakt operasyonu gerçekleşti. Astigmatı da bulunan 176 bin 700 operasyondan sadece 6 bininde torik göz içi lens kullanıldı. Her iki göz kusurundan kurtulabilen hasta oranı yüzde 3’lerde kaldı” dedi. Şevki Arslan, tedavi olan kişi sayısını yeterli görmemekle birlikte, son son on yılda katarakt hastalarının ameliyat edilme oranları yaklaşık on kat artışla 465 bin seviyelerine ulaşmasını da anlamlı bulduğunu vurguladı.