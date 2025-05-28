KDK devreye girdi! Hastane yeni doğan bebeğin sarılık tedavisi için aldığı ücreti geri ödedi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Ankara'da özel bir hastanede sarılık tedavisi gören yenidoğan bir bebek için alınan 11 bin 450 TL'lik ücretin iadesine karar verdi. Kurum, ücretin Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) aykırı şekilde tahsil edildiğini belirtti.

Bir anne, doğum sonrası taburcu ettiği bebeğini sarılık şüphesiyle yeniden aynı özel hastaneye götürdü. Hastanede mavi ışık tedavisi uygulanan bebek için doktor muayenesi ve hastane masrafları dahil olmak üzere 11 bin 450 TL ödeme alındı.

Konu KDK'ye taşındı

Ancak SUT kapsamında, yenidoğanlara yönelik sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı belirtiliyor. Anne, bu gerekçeyle hastaneye başvurarak ödediği ücretin iadesini talep etti ancak olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine konuyu KDK'ye taşıdı.

Başvuruyu değerlendiren KDK, hastane ile iletişime geçerek ücretin iadesi gerektiğini bildirdi. “Dostane çözüm” yöntemiyle sonuçlanan süreçte hastane, alınan ücreti başvurucuya geri ödedi.