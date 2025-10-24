Kemik iliği kanseri ilacı yeniden onay aldı

İngiliz ilaç şirketi GSK, kemik iliği kanseri tedavisinde kullanılan Blenrep’in, bortezomib ve deksametazon ile birlikte kullanımına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yeniden onay verildiğini duyurdu.

İlaç, daha önce tedavi görüp ancak hastalığı nükseden ya da tedaviye yanıt vermeyen hastalar için kullanılacak.

Daha önce piyasadan çekilmişti

Blenrep, 2022’de yapılan bir onay sonrası çalışmada rakip tedaviye üstünlük sağlayamadığı için piyasadan çekilmişti.

Ancak yeni bir faz 3 çalışmasında, onaylanan kombinasyonun ölüm riskini yüzde 51 azalttığı ve hastalığın ilerlemeden geçen süresini üç kat artırdığı görüldü.

İlaç, özellikle görme üzerindeki yan etkiler nedeniyle hekimlerin güvenli kullanımını kolaylaştıracak bir izleme programı altında sunulacak.

GSK, Blenrep’in 4 milyar doları aşan potansiyel satışa ulaşmasını bekliyor. İlacın Avrupa Birliği’nden daha önce onay almasıyla, küresel lansman süreci ABD kararıyla ivme kazandı.

Blenrep, Japonya, Kanada, İsviçre ve İngiltere’de de onaylı.