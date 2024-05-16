Keneler 200 hastalığın taşıyıcısı olabiliyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Keskin, keneler üzerine 2008 yılından bu yana çalışmalar yaptıklarını belirtti. Keskin, Ondokuz Mayıs ve Artvin Çoruh üniversitelerinin ortaklığında yabani hayvanlar üzerindeki keneler ve bunların bulaştırdığı hastalıklarla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

İnsan üzerinden parazitlenen kene türlerinin neden olabilecekleri hastalıklar konusundaki araştırmalara da devam ettiklerini dile getiren Keskin, "Yaz aylarının gelmesi, havaların ısınmasıyla kenelerin aktivitelerinde artış meydana geliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın kenelere karşı biraz daha bilinçli olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İlk kez Tokat'taki bir hemşirede tespit edildi

Özellikle 'Hyalomma marginatum' cinsi kenenin 2000'li yılların başında popülasyonun artması ve insanlarda KKKA hastalığı görülmesiyle araştırmaların yoğunlaştığına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Kenelerin KKKA virüsünü bulaştırdığı ülkemizde ilk defa, 2002 yılında Tokat'ta bir hemşirede KKKA hastalığının tespit edilmesiyle fark edildi. 2002 yılından sonra insanlar üzerinden gelen keneler üzerine yoğun çalışmalar yapıldı ve oldukça detaylı veriler elde edildi."

Hava ısındıkça KKKA vakaları artıyor

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da havaların ısınmasıyla Tokat ve bölgede KKKA hastalığında artış görüldüğünü vurguladı ve ekledi: "Bu alanda üniversitemiz biyoloji bölümünde kene türleriyle ilgili çalışmalar imza atılmakta. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hayvanlardan, Çankırı'dan, Samsun Kızılırmak Deltası'nda göçmen kuşlardan, Türkiye'den kemirgenlerden, Cezayir'de küçük memelilerden toplanan keneler üzerinde arkadaşlarımız yoğun çalışmalar yapmaktadır." diye konuştu.