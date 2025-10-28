Kış geldi, hastalıklar arttı: Korunmak için bunu sakın yapmayın!

Hava sıcaklıklarında görülen mevsimsel değişiklikler nedeniyle salgın hastalıklar artış göstermiş durumda...



Vatandaşlar hastalıklara karşı korunmak için vitamin takviyelerine başvuruyor.

Fakat uzmanlar reçetesiz satılsa bile vitamin takviyelerinin doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamasını öneriyor.

Zira; bilinçsiz kullanılan vitamin takviyeleri böbrek ve karaciğer rahatsızlığına kadar uzanabilecek ciddi sorunlara sebebiye verebilir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Doğaç Uğurcan, özellikle damlacık yoluyla bulaşan viral enfeksiyonların eylül-ekim döneminde başladığını ve kış ayları boyunca sürdüğünü anımsatarak, "Kış boyunca kendimizi enfeksiyonlara karşı korumamız gerekiyor" dedi.

Vatandaşların bu dönemde çok fazla besin ve gıda takviyelerini kulladığını ifade eden Dr. Uğurcan, "Bunların bir kısmının faydası var fakat çoğu ya gereksiz ya da bazen bizim vücudumuza zararı olabiliyor" şeklinde konuştu.

Böbrek ve karaciğere zarar verebilir!

Dr. Doğaç Uğurcan, bir doktora başvurup tahlil yaptırdıktan sonra hangi eksiklerimiz olduğunu tespit etmemiz gerektiğine dikkat çekerken şöyle devam etti:

"Belki de bir demir eksikliğiniz var, belki sadece D vitamini eksikliğiniz var ona yönelik gıda takviyeleri kullanmanız sizin faydanıza olacaktır."

Dr. Uğurcan, bilinçcis kullanım halinde karşı karşıya kalabileceğiniz zararları ise şöyle özetledi:

"Eksikliğiniz olmadığı halde gereksiz C vitamini kullanımı olursa, örneğin böbreklere zarar verebilirsiniz. Hiç sıkıntınız yokken böbrek bastası olabilirsiniz. Benim kan değerlerim düşük demir kullanmalıyım derseniz, bu sefer karaciğerinize zarar verebilirsiniz.