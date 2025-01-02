Kış soğuğunda iç ısıtan lezzet salep: Sağlığa faydası ne? Kilo vermeye yardımcı mı?

Soğuk kış günlerinde sıkça tercih edilen salep, toz haline gelmeden önce bir takım işlemlerden geçer. Salep orkidesi olarak anılan çiçeğin toprak altında kalan yumrusu güzelce yıkandıktan sonra sütle kaynatılır ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan kurutulup öğütülür ve toz haline getirildikten sonra da içecek özü olarak satışa sunulur. Vücut ısısını artırma gibi pek çok faydası bulunan salepin özelliklerine bir göz atalım...

İçerğinde hangi vitamin ve mineraller var?

A ve C vitamininden zengin olan salep, içeriğindeki protein sayesinde vücut direncini yüksek tutar ve kış hastalıklarına karşı koruma kalkanı oluşturur. Kalsiyum, sodyum ve potasyum minerallerini de içeren salep, bağırsak ve mide işleyişine yardımcı olur.

Sağlığa faydaları neler?

Yoğun kıvamıyla boğaz yollarını yumuşatan, bronşit, nezle ve öksürük gibi hastalıkların etkilerini hafifleten salep, grip gibi hastalıklarda vücut sıcaklığını dengeler ve ter atmaya yardımcı olur. Üzerine tarçın eklenerek tüketildiğinde kan şekerini dengelemeye yardım eden içecek, vücudun direncini artıran etkisiyle bilinir.

Bunun yanı sıra salep; kalp sağlığına iyi gelir, sinirleri yatıştırmaya yardımcıdır, hafızayı güçlendirir, adet sancılarının dinmesine yardımcı olur, kabızlığa ve mide hazımsızlığına iyi gelir.

Kilo kontrolüne özen gösterenler: Dikkat!

'Tatlı yemeden duramıyorum. Ne yapmalıyım?' diyenlerin yardımına sık sık yetişen tarçın, salebin üzerine konup tüketildiğinde de tatlı krizlerinin önüne geçmede etkilidir. Bu şekilde kan şekerini kontrol altına alan tarçın, tatlı tüketme isteğini bastırır. İçeriğindeki glucomannan, yüksek su tutma kapasitesine sahip olduğu için mideye doygunluk hissi verir. Dolayısıyla salep rafine şekerle tüketilmediği sürece kilo vermeye yardımcı olan bir içecektir. Buna bağlı olarak da kış aylarında diyet programlarında tüketilmesi tavsiye edilir.

Sütle hazırlanan bir içecek olduğu için salep yüksek kalsiyum ve protein içerir. Bu maddeler vücudun daha fazla yağ yakmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kasları korur ve geliştirmeye destek olur.

Diyabet hastaları niçin salebi kontrollü tüketmeli?

Yüksek oranda karbonhidrat barındıran salep, özellikle de diyabet hastaları tarafından kontrollü içmelidir.





