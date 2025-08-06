Kışın da kene riski var! Keklikler gerçekten çare olabilir mi?

Yaz mevsiminin etkili olmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından kene vakaları haberleri artmaya başladı.

Kenelerin taşıdıkları hastalıklar, ciddi sağlık sorunları ve hatta ölüme neden olabiliyor.

Türkiye’de kenelerin bulaştırdığı en tehlikeli hastalıkların başında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) geliyor.

Uzmanlar ise, sadece yaz mevsiminde değil; kış aylarında da hastalık bulaştıran keneler olduğunu belirtiyor. Uzmanlar ayrıca, yaygın inanışın aksine kekliklerin kene popülasyonunu azaltmayıp, aksine artırıcı bi etkisi olabileceğini ifade ediyor.

Lyme hastalığına dikkat!

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Orkun, kene kaynaklı hastalıkların hem hayvan hem insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

Kene kaynaklı çok farklı hastalıkların olduğunun da altını çizen Orkun, Türkiye'de KKKA yanında Lyme hastalığının da görüldüğünü belirtti.

Bu hastalığın ateş, eklem ağrıları ya da nörolojik hastalıklara neden olduğunu ifade eden Orkun, felce de yol açabildiğini ifade etti.

Kış aylarında da vakalar görülüyor!

Prof. Dr. Orkun ayrıca, kenelerin yaz aylarıyla birlikyte ortaya çıktığı görüşünün yanlış olduğunu, kış aylarında bile hastalık taşıyan aktif keneler olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Ömer Orkun, Türkiye’deki Dermacentor marginatus türündeki kenelerin özellikle sonbahar ve kış aylarında aktif olduğunu söyledi.

Çözüm keklikte mi?

Prof. Dr. Ömer Orkun, kene vakalarına çözüm olarak kekliklerin doğaya salınmasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Orkun, bu yöntemin kene ile mücadelede etkili olmadığını ifade ediyor.

Uzman isim, aksine bu olayın kene popülasyonunda artışa neden olabileceğinin altını çiziyor.