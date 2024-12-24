Kışın evde oturup bolca abur bucur tüketenler dikkat! Kilo vermek bu 9 tüyoyla çok kolay

Bahara fit ve sağlıklı bir giriş yapmak isteyenler için Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevihan Akbulut Azal uygulaması kolay tüyoları dokuz başlık altında topladı. Bağışıklık sistemine zarar vermeden kilo vermenin genel sağlık açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Azal, kışı kilo almadan geçirmenin yollarını açıkladı...

'Diyet' eski kiloları geri getirir! Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek ise sizi 'fit' yapar

Sadece birkaç ay uygulayabileceğiniz diyetlerden sonra eski beslenme alışkanlıklarınıza döner dönmez genellikle verdiğiniz kilodan daha fazlasını alırsınız. Metabolizma hızınıza zarar veren bu tür şok diyetleri yapmak yerine, beslenme alışkanlıklarınızı kalıcı olarak değiştirin.

Kısa sürede sağlıklı ve az kilo kaybı

Şok diyetlerle az zamanda çok hızlı kilo vermekten kaçınılması gerektiğini belirten Azal, her ay sağlıklı şekilde 1-3 kg kaybetmenin en sağlıklı yöntem olduğunu vurguladı.

Bağışıklık sisteminize zarar vermemek için bu besinleri tüketin!

Yeterli miktar, renk ve çeşitlilikte besin öğesi içermeyen düşük kalorili diyetler bağışıklığı zayıflatacağı için beslenmede dengeli bir şekilde et, tavuk, hindi, yumurta, süt ürünleri, kuru baklagiller, turunçgiller, patates, balkabağı, pazı, brokoli, kuru kayısı, kivi, nar, yeşil biber, balık, ceviz, fındık, badem ve zeytinyağı tüketilmeli gerekiyor.

Karbonhidrat alımına dikkat!

Kış aylarında artan karbonhidrat ihtiyacınızı lif içeriği yüksek, rafine edilmemiş; tam tahıllı ekmek, bulgur, yulaf, kuru baklagiller ve meyveler gibi sağlıklı kaynaklardan karşılamaya çalışın. Tatlı yeme ihtiyacı duyduğunuzda ise yemek istediğiniz şeyi tadımlık denebilecek kadar küçük miktarda tüketin.

‘Negatif kalorili besinler’e yer verin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Azal, sindirim için vücudun daha çok enerji tüketmek zorunda olduğu elma, portakal, greyfurt, limon, armut gibi kış meyveleri ile kereviz, ıspanak, kuşkonmaz, brokoli, pırasa, havuç, turp, maydanoz, acı biber gibi kış sebzelerinin günlük tüketimde mutlaka yer almasını tavsiye ediyor.

Yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun

Kış aylarında çok fazla terlenmediğinden susama hissi azalıyor. Oysa sağlıklı kilo kaybı sürecinde su tüketiminin önemi büyük. Bu nedenle kaç kilo ağırlığındaysanız bu rakamı 30 ile çarparak günlük su ihtiyacınızın kaç ml olduğunu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Örneğin 80 kg ağırlığında iseniz, 80x30=2400 ml (yaklaşık 2,5 litre) su tüketmeniz gerek.

Bitki çayları ve baharatlardan destek alın

Kuşburnu, hibiskus, yeşil çay, beyaz çay, kekik, biberiye, mate gibi bitkilerle kendinize çaylar hazırlayın ve demlerken içine zencefil, tarçın ve karanfil ilave edin. Yemeklerinizde ise tuz yerine pul biber, karabiber, zencefil, zerdeçal koyarak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Haftada üç gün yürüyüş

Sağlıklı kilo verebilmek için sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz kritik önem taşıyor. Kış soğuklarında dışarı çıkmak her ne kadar zor gelse de haftada üç gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapın.

D vitamini takviyesi alın

Kilo alımını tetikleyen unsurlardan biri de D vitamini eksikliği olduğundan, D vitamini zengini balık, balık yağı, karaciğer, peynir, yumurta sarısı, süt ve süt ürünlerini tüketmekte yarar var. Güneşsiz kış aylarında hekim önerisi doğrultusunda D vitamini takviyesi de alabilirsiniz.