Klima hakkında bilmemiz gereken 5 şey

Yasemin SALİH

Onlarca marka ve model ürün arasından bize uygununu nasıl belirlemek lazım? Klima kullanmayı biliyor muyuz? Uzmanlar, bu sorulara en doğru yanıtları bulabilmek için “korsan servisler”den uzak durulması gerektiğini belirtiyor

Evler hem ofis hem eğlence hem de yaşam alanı olunca tüm konforu bu çatının altında toplamak kaçınılmaz hale geldi. Bu durum birçok alanda olduğu gibi iklimlendirme sektöründe de satış kanallarının değişimini getirdi.

Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği’nin (GİKİD) verilerine göre, şirketten şirkete değişmekle birlikte klima sektörü, 2020’de ortalama yüzde 50 büyüdü. Bu büyümenin özellikle ‘ev tipi’ klimalardan kaynaklandığı, ‘ticari’ klimada ise işyerlerinin kapalı olması nedeniyle, hedeflerinin ancak yüzde 40’ına ulaşılabildiği belirtiliyor.

GİKİD’in klima sektörüyle ilgili 2021 beklentilerinde iki şey dikkat çekiyor; ilki 2020’deki gibi yüksek oranda olmasa da bu yıl için de büyüme beklenmesi. İkincisi de gerek navlun, gerek emtia fiyatları, gerekse kurdaki artış nedeniyle bu yaz klimaların geçen yıla oranla yüzde 25 civarında pahalanması.

İşin parasal boyutu bir yana doğru ürüne yatırım yapmak ve onu verimli kullanmak önemli bir konu. En çok soğutanı mı en büyük olanı mı? Klimalı ortamda virüslerin bulaşma riski daha mı yüksek? Bunlar merak ediliyor.

Bizler yine bu hafta hayatın içinden bir meseleyi masaya yatırdık ve klimayla ilgili merak edilenleri Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi’ye sorduk. Tüfekçi klima hakkında bilmemiz gereken 5 şeyi sıraladı:

1 - SERİNLİK KADAR HAVA TEMİZLİĞİ DE ÖNEMLİ

Bir duvar tipi klima, çalışma prensibi çerçevesinde iç havayı filtre ederek soğutma veya ısıtma çevrimini tamamlar. Özellikle salgın döneminde iç hava kalitesi önemli hale geldi. Piyasada iç hava kalitesini artırmak amacıyla, iklimlendirilen iç mekâna dış hava karışımı da sağlayan klimalar öne çıktı. Çünkü iç mekanlarda sıcaklık konforu kadar havanın temiz, hastalık yapıcı virüs, bakteri ve polenlerden arındırılmış olması da büyük önem kazandı. Bu, özellikle kalabalık mekanların iklimlendirilmesinde önemli bir konu. Pandemi döneminde ev tipi klima cihazlarının kullanımında hiçbir sakınca olmadığı belirtiliyor. Elbette yine de dikkat edilmesi gereken konular var. Yaz sezonu öncesi klima filtresinin temizlemesi; hem enerji tasarrufu hem de klima filtresi üzerinde birikmiş toz, polen gibi kirleticiler nedeniyle önemli. Filtre temizliği sadece COVID-19 sürecinde değil pandemi öncesinde de bir sağlık önerisi olarak öne çıkıyordu.

2 - ÇEVRECİ ÜRÜN İÇİN R32 SORGULAYIN

Türkiye’de iklimlendirme sektöründe farklı uygulamalar var. Son yıllarda iklimlendirme ürünleri alırken performansı ve fiyatı kadar, doğaya saygılı olan ve çevreye zarar vermeyen tesislerde üretilmiş yüksek verimli cihazlar olmasını da dikkate alıyor. Bunun için gerekli belge ya da sertifika sorgulayan tüketiciler giderek artıyor. En çok sorulanlardan biri uzun garanti süresi olup, olmadığı. İkinci olarak da doğaya zarar vermeyen ürün. İşin çevreci tarafında R32 gazı ile çalışan klima olup olmadığı sorgulanmalı.

3 - ÜCRETSİZ KEŞİF HİZMETİNİ MUTLAKA ALMALI

Birçok firma ücretsiz olarak keşif hizmeti sunuyor. Öncelikle doğru klimayı seçebilmek için mutlaka bu hizmetin alınmasını öneriyoruz. Keşif hizmeti; iklimlendirilecek mekâna uygun klimanın doğru bir kapasiteyle seçilmesi, montaj yapılacak duvarın uygunluğunun kontrol edilmesi ve yönetmeliklere uygun dış ünite montajının yapılması için gerekli bir ön hazırlık süresi. Mağazadan klima için servis keşif hizmeti istenilmesi ve bu hizmetin yetkili servisten alınması büyük önem taşıyor. Sektör olarak yetkilendirilmemiş, korsan servislerin yaptığı hatalar sonucunda meydana gelen kazalara dikkat çekiyoruz. Tüketiciler bilerek veya bilmeyerek klima montajı sırasında yetkilendirilmemiş korsan servisleri kullanabiliyor. Klima cihazlarının yanlış montajı veya yanlış servis müdahalesi nedeniyle yangın veya kazalar meydana geliyor. İklimlendirme cihazları mühendislik ürünleridir. Alınacak hizmetin de mutlaka yetkili uzmanlardan gelmesi gerekiyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığı önemli bir adım attı ve Servis Bilgi Sistemi Projesi’ni (SERBİS) kurdu. Tüketiciler, yetkili servisleri bu sistemden bulabilirler.

4 - BAKARSAN BAĞ OLUR!

Bu atasözü, her şeyde olduğu gibi iklimlendirme ürünleri için de geçerli. Üstelik bakım sadece pandemi dönemindeyiz diye değil normalleşme sonrasında da hayati değerde. Hem enerji tasarrufu ve cihazın daha sağlıklı, uzun süreli çalışabilmesi için önemli hem de insan sağlığı açısından ihmal edilmemeli. Ev tipi klimalarda iki tür bakım var; ilki kullanıcının yapabileceği toz filtresinin düzenli olarak temizlenmesi. Bunun için eve servis çağrılmasına gerek yok. Toz fitresinin düzenli olarak ılık su ile temizlenmesi ve filtre kuruduktan sonra klimadaki yerine monte edilmesi yeterli. İkinci bakım ise yıllık olarak yapılması gereken iç ve dış ünite yüzey temizlikleri ile gaz ölçümünü içeriyor. Bunun yetkili servis tarafından yapılması gerekiyor. Birçok marka sezon öncesinde kampanyalar düzenliyor, bunları değerlendirmek avantajlı olabilir.

5 - İKİNCİ EL KLİMA MESELESİ

İkinci el klima, enerji tüketimi yüksek olan klima demektir. Üstelik bu klimalar genellikle yetkili olmayan servisler tarafından monte edildiği için her türlü montaj hatasına da açık cihazlar olarak kabul edilmeli. Piyasada her bütçeye uygun, taksit avantajları olan yüzlerce üründen birini tercih etmek, ikinci el klima almaktan ekonomik olarak daha avantajlı olabilir. Eski nesil, yüksek enerji tüketimi olan, konforsuz bir ürün yerine bu tür bir ürünü tercih etmek daha doğru olacaktır.