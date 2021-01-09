Koca: SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastası çocukların tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

Bakan Koca, "SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor. Biz de bu tedavi bilimsel olarak değerlendirilebilir olduğunda uygulanmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "SMA Hastası çocuklarımızın durumu ile ilgili SMA Bilim Kurulumuz önemli bir toplantı yaptı. Bilimin gösterdiği her yolu çocuklarımızın tedavisi için değerlendireceğimizden emin olunuz. Uygun hastada uygun tedavi kesinlikle devreye alınacaktır."