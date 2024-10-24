Kolesterol ve tansiyon denetimi sizi nörolojik hastalıklardan koruyabilir

'Neurology' dergisinde bulguları yayımlanan araştırmada görevli olan bilim insanları,yaş ortalamaları 56 olan 316 bin 127 kişiyi 5 yıl boyunca takip etti. Bu kişileri, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bulunup bulunmadığına göre ideal, orta ve zayıf şeklinde gruplara ayırdı.

Araştırmacılar, bu kişilerin yaklaşık yüzde 1,2'sine inme, bunama ve depresyon tanısı koyulduğunu aktararak 'ideal, orta ve zayıf' gruplardan hangilerinde bu hastalıkların görülme riskinin yüksek olduğunu tespit etti.

3 ana grup

Sigara kullanmama, yeterince uyuma, kolesterol ve tansiyon seviyelerinin kontrol edilmesi gibi 8 sağlıklı yaşam alışkanlığını belirleyen araştırmacılar, bunlara uyma konusunda 'zayıf' grubundaki kişilerde 'ideal' grubundaki kişilere göre inme, bunama ve depresyon riskinin iki kattan daha fazla olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, 'orta' grubundaki kişilerde de bu hastalıklardan birinin ortaya çıkma riskinin, 'ideal' grubundaki kişilere göre yüzde 37 fazla olduğunu aktarırken bu sonuçların sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip olmamanın, söz konusu hastalıkların riskini artırıp artırmadığını kanıtlamadığını vurguladı.

Araştırmanın yazarlarından Yale Üniversitesi'nde Nörolog olan Dr. Santiago Clocchiatti-Tuozzo, beyin sağlığının her yaştan insan için önemli olduğunu vurgulayarak "Araştırmamız, sağlıklı yaşam tarzı seçimlerinin orta yaşlarda yapılmasının, yaşamın ilerleyen dönemlerinde beyin sağlığı üzerinde anlamlı etkileri olabileceğini ortaya koymuştur" değerlendirmesini yaptı.