Kontakt lens satışında yeni dönem: İnternetten satışa izin
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kontakt lenslerin internet üzerinden satışına izin verildi. Buna göre, satışlar yalnızca Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından onaylanan internet siteleri üzerinden ve reçete karşılığında gerçekleştirilebilecek.
Kontakt lenslerin internet üzerinden satışına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, reçeteli kontakt lenslerin belirli şartlar altında çevrim içi satışının önü açıldı.
Yeni düzenlemeye göre, kontakt lensler yalnızca optisyenlik müesseselerinin Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından izin verilen internet siteleri üzerinden satılabilecek. Satış işlemleri ise reçete karşılığında gerçekleştirilecek.
Düzenleme kapsamında, internet sitesi kullanım izni verme yetkisi gerektiğinde ilgili müdürlüğe devredilebilecek.
Düzenleme, 3 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdi.