Koronavirüs aşısında son durum: İlk sonuçlar umutlandırdı

07 Eylül 2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında koronavirüs aşısı çalışmalarına dair verdiği bilgide geliştirilen aşının başarılı olduğunu açıklamıştı. Vector Enstitüsü tarafından üretilen ve Sputnik V adı verilen koronavirüs aşısının duyurulması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu koronavirüs aşısı hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Sputnik V ile iligli uluslararası bir tıp dergisinde yayımlanan makalede, aşının 76 kişide yapılan erken klinik deneylerinde hastalıktan korumak için yeterli düzeyde antikor oluşturdupu ve güvenli olduğu açıklandı.

Koronavirüs aşısının yan etkileri konusunda da bulgular paylaşıldı. Buna göre gönüllülerin yüzde 60'ı aşının yapıldığı bölgede ağrı, yaklaşık yüzde 50'si ise ateş yükselmesi yaşadığını bildirdi. Öte yandan yüzde 40’ı baş ağrısı ve dörtte biri ise halsizlik yaşadığını aktardı. Ancak, bu yan etkilerin hepsi adenovirüs aşılarında görülen hafif yan etkiler olarak kabul ediliyor.



Sputnik V aşısının ardından koronavirüs aşısı çalışmalarına devam eden Rusya, ikinci bir koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyurdu. Vector Enstitüsü tarafından üretilen aşının erken klinik deneyleri 30 Eylül'de tamamlanacak ve ardından sonuçları paylaşılacak.